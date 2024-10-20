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柯文哲羈押期限將至！民眾黨10／27集結愛國東路　批賴政府搞什麼鬼

▲▼民眾黨27日將於愛國東路集結。（圖／翻攝自Facebook／民眾黨）

▲民眾黨27日將於愛國東路集結。（圖／翻攝自Facebook／民眾黨，下同）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲因捲入京華城容積率弊案，自9月5日至今被羈押禁見在台北看守所，民眾黨則號召群眾上街抗議司法不公；而柯將於11月5日羈押2個月期限將至，外界關注會不會再延押之際，民眾黨20日宣布，由於萬聖節即將到來，將於27日下午集結於愛國東路，主題為「賴政府搞什麼鬼」。

民眾黨20日下午於臉書發文表示，萬聖節快到了，但執政黨搞鬼，不分節日天天來，「鬼故事變成你我日常，賴政府到底在搞什麼鬼？」並公布27日下午1時30分至4時30分，將在台北市中正區愛國東路舉辦「賴政府搞什麼鬼」活動。

民眾黨也說明4個主題，分別是「黨檢媒妖言惑眾！司法體系化身『黨』的形狀？」、「我的手機裡有鬼！沒想到電影情節真實上演？」、「買不起的房子比鬼屋更可怕！」、「假釋容易！台灣成為犯罪天堂」，並預告「鬼故事未完待續」。

民眾黨也痛批，民進黨執政後，司法體系裝神弄鬼，媒體跟著妖言惑眾，好像回到風聲鶴唳的年代。柯文席遭羈押禁見，檢調司法不正義，偵查全公開，彷彿變成執政黨打手，竟然還跟媒體勾結，黨檢媒三位一體追殺政敵比鬼還可怕，如此顛倒是非，誰才是台灣民主最大的威脅？

▲▼民眾黨27日將於愛國東路集結。（圖／翻攝自Facebook／民眾黨）

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