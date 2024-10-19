哈瑪斯領袖死後「加薩停火有望」？　拜登認：還是很難

▲ 拜登認為結束衝突仍有困難。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

哈瑪斯領袖辛瓦（Yahya Sinwar）17日被以色列軍方擊斃，看似點燃停戰的希望，但美國總統拜登坦言，結束中東衝突依然困難。哈瑪斯背後金主伊朗也發聲，誓言對以色列的抵抗仍會繼續，而以色列18日也持續空襲加薩，造成北部難民營至少33人死亡。

綜合CNN及BBC等外媒，拜登出訪柏林會晤德國、法國及英國領袖，離開時針對辛瓦遇害一事坦言，即便他已經死亡，單靠這點無法立刻化解情勢，結束中東衝突依然困難。

拜登說道，「我們認為是有一條通往和平的道路的」，「這會變得更加困難，但我們想法一致」，「在我看來，我們有可能以一種暫時結束衝突的方式處理以色列與伊朗問題，我的同事們也同意」，「這將會結束衝突，換句話說便是阻止來回交火」，「我們認為有可能在黎巴嫩達成停火協議，但加薩情勢會更加艱難」。

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）19日聲明表示悲痛，稱辛瓦之死是「抵抗陣線」的痛苦損失。抵抗陣線指的是伊朗支持的地區代理網絡，包括哈瑪斯。

哈米尼誓言抵抗運動將持續下去，強調他們過去「並未因傑出人物殉難而停下腳步，同樣也不會因辛瓦殉難而動搖」。

而以色列對加薩的空襲仍在持續，據哈瑪斯經營的加薩地方政府媒體辦公室統計，以軍18日晚間對北部賈巴利亞難民營的攻擊造成至少33人死亡，其中包括21名婦女，另有逾85人受傷，部分傷勢嚴重。由於許多受害者仍受困殘骸下方，死亡數恐怕還會上升，以軍對此則尚未回應。