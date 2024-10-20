猛轟加薩北部！　哈瑪斯控：以色列空襲平民區「至少73死」

▲ 拜特拉希亞9月遭以色列空襲畫面。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

哈瑪斯控制的加薩當局指控，以色列軍方19日深夜空襲加薩北部城市拜特拉希亞（Beit Lahia），造成至少73人死亡，包括婦女與兒童，另有數十人受傷，還有許多人埋在建築殘骸下。

根據BBC，加薩當局聲明表示，以軍19日的空襲擊中擁擠的平民區，造成73死及數十人受傷。以色列對此則稱仍在確認傷亡相關通報，質疑哈瑪斯公布的數字太過誇大，與以軍掌握的消息不符。

空襲發生幾小時前，有報導稱以軍猛烈轟炸該市的印尼醫院（Indonesian Hospital）。加薩衛生官員還指出，拜特拉希亞救援工作受阻，因為地區通訊與網路服務中斷。

據巴勒斯坦通訊社Wafa報導，這起空襲摧毀整個住宅區。以軍則向BBC聲稱，他們襲擊一個「哈瑪斯恐怖目標」，且盡可能避免傷害平民，指控哈瑪斯當局誇大傷亡。

以色列10月初重新對加薩北部發動軍事進攻，目的是阻止哈瑪斯在當地集結，為此包圍轟炸人口稠密的賈巴利亞地區，包括一座難民營，18日至少有33人在空襲中喪生。

與此同時，以色列19日對黎巴嫩貝魯特實施至少12次空襲，聲稱目標是真主黨在達希耶（Dahieh）的武器儲存設施與情報總部。這是貝魯特逾一周來遭受最猛烈的攻擊，損失與傷亡仍在評估，至少一棟多層建築完全被毀。