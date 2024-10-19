哈瑪斯領袖死後「手指被切下」驗DNA！全身是傷　頭部中彈亡

▲辛瓦死前最後身影。（圖／翻攝自X）

記者吳美依／綜合報導

哈瑪斯領袖辛瓦（Yahya Sinwar）遭以色列擊斃，如今最新細節也被媒體披露。根據驗屍的病理學家說法，他的其中一根手指被切下，以利進行DNA檢測，儘管身上多處重傷，但致命一擊是射中頭部的一顆子彈。

以色列國家法醫中心的首席病理學家庫格爾（Chen Kugel）負責檢驗辛瓦的遺體，他向CNN透露，團隊起初試圖透過牙齒照片辨認身分，但證明力道不足，「實驗室建檔後，我們把辛瓦在這裡身為囚犯服刑的檔案，與其進行比較，最終透過他的DNA，確認了他的身分。」

以軍16日發現疑似辛瓦的遺體時，將其中一根手指切斷，送去驗DNA，初步確認身分。他的遺體17日晚間9時30分正式抵達法醫中心，又接受一次全面的DNA檢測，根據分析結果，百分之百肯定就是哈瑪斯領袖。

▲辛瓦被擊殺的過程細節，如今被媒體披露。（圖／達志影像／美聯社）

庫格爾透露，辛瓦身上有多處嚴重傷勢，「例如右前臂被飛彈炸傷，左腿或大腿被掉落的磚石砸中，很多彈片進入身體，但只出現在胸部。」不過，他的真正死因是頭部槍傷，「他的頭中了一顆子彈，有嚴重的創傷性腦創傷。」

庫爾格推測，辛瓦的死亡時間在16日下午稍晚。他在驗屍完畢之後，才聽見軍方對於辛瓦死亡情況的說法，但對於自己分析很有信心，「這是根據我在遺體上發現的東西」。

CNN分析社群媒體流傳的畫面後，也證實了這個說法。起初，辛瓦的左手有5根手指，左手戴著手錶，身上穿著一件軍用背心，頭部疑似受傷、包著圍巾，右手也被重創。但在後來的影片中，遺體的位置被改變，手錶、軍用背心、圍巾都被拿走，其中一根手指也不見了。

以軍先前表示，一輛坦克朝著大樓發射砲彈，殺死已經受傷的辛瓦，沒有提及部隊發射了致命的一槍。被問及庫格爾的說法時，以軍發言人表示，當時雙方歷經一陣交火，但在以軍朝著大樓發射砲彈之後，這場戰鬥也跟著結束。他們仍在努力了解整起事件的細節。