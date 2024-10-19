殺了哈瑪斯領袖還不夠！　以色列不考慮停火「終極目的」曝光

▲哈瑪斯領袖辛瓦（Yahya Sinwar）17日在加薩走廊遭以色列軍隊擊殺身亡。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

哈瑪斯領袖辛瓦（Yahya Sinwar）17日在加薩走廊遭以色列軍方擊斃，然而以色列雖然消滅了策劃2023年10月7日突擊的幕後推手，但是卻無意停火。消息人士指出，以色列將把握時機持續進攻，因為總理納坦雅胡（Netanyahu）追求的不只是軍事上的勝利，還希望藉此在區域內取得戰略優勢，開闢緩衝區，確保邊境安全，在下一任美國總統上任前創造一個不可逆的現實。

根據《路透社》報導，以色列成功擊殺辛瓦，象徵著他們在這場戰爭中的重大勝利。然而根據熟悉納坦雅胡想法的消息來源透露，以色列並不考慮就此收手停火，且正試圖在國際局勢變動前穩固自己的地位，同時重新塑造以色列的地區格局。

隨著美國總統大選將至，以色列加快對哈瑪斯與黎巴嫩真主黨的打擊，打算趁現任總統拜登卸任之前，鞏固其邊境安全，創造一個不可逆轉的現實。消息指，以色列想要的不只是軍事勝利，而是希望趁機劃出事實上的緩衝區，以避免未來來自這些武裝勢力的威脅。

以色列的行動不僅針對哈瑪斯和真主黨，還包含在背後支持這些組織的金主伊朗。多名西方外交官、黎巴嫩與以色列官員透露，以色列的策略是要削弱這些武裝勢力的再生能力，確保他們不會再次集結，並對以色列公民造成威脅。

美國總統拜登可能會藉由辛瓦的死，對以色列總理納坦雅胡施壓，要求結束加薩戰爭。但是納坦雅胡有意繼續拖延到拜登下台，並觀望下一任美國總統的態度。

▲以色列總理納坦雅胡不考慮停火，將繼續「趁勝追擊」。（圖／達志影像／美聯社）



在考慮停火前，以色列仍在加速其在黎巴嫩北部邊境的軍事行動，希望將真主黨趕出北部邊境，同時深入加薩北部的賈巴利亞難民營。然而巴勒斯坦與聯合國機構也擔憂，以色列疑似是想要透過此舉，將加薩北部與其他地區隔離，試圖封鎖該地區，藉此徹底阻止哈瑪斯在加薩北部的活動。以色列更考慮對伊朗10月1日的導彈攻擊做出回應，而這則是伊朗在這半年來第2次對以色列發動直接攻擊。

美國前近東事務助理國務卿、現任華盛頓研究所智庫高級研究員戴維·申克（David Schenker）表示，當地的地緣政治格局已經改變，以色列不會再容忍任何威脅。以色列在哈瑪斯2023年10月7日發動突襲前，願意容忍種種挑釁與威脅，對哈瑪斯等巴勒斯坦激進組織的火箭襲擊回應較為克制，但如今情勢已經完全不同。

不僅如此，以色列正在多條戰線上作戰，先是哈瑪斯，再來是真主黨，而伊朗很快就會成為下一個目標。

根據以色列統計，哈瑪斯武裝分子在對以色列南部的突襲中，殺害約1200人，並扣押了250名人質。而以色列隨後發動的反擊，則是造成加薩當地超過4萬2000名巴勒斯坦人死亡。

納坦雅胡表示，辛瓦的死是以色列對哈瑪斯的「清算」，雖然他的死「解決了問題」，但以色列仍會持續推進加薩戰爭，不會停火，直到所有人質都被釋放。以色列軍方發言人表示，辛瓦的死是摧毀哈瑪斯軍事機構的重大成就，但哈瑪斯仍有其他指揮官在加薩活動。

哈瑪斯的副領導人哈雅（Khalil al-Hayya）證實了辛瓦的死訊並表示，以色列必須結束對加薩的「侵略」並撤軍，同時釋放被囚禁的巴勒斯坦人，否則他們不會釋放剩餘的以色列人質。