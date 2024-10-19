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哈瑪斯下任領袖「可能不在加薩」　決定前還要考慮2國家

▲▼哈瑪斯領袖辛瓦（Yahya Sinwar）死亡。（圖／路透）

▲哈瑪斯領袖辛瓦（Yahya Sinwar）死亡後，接班人選備受關注。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

《路透社》引述專家與消息人士說法報導，哈瑪斯領袖辛瓦（Yahya Sinwar）遭以色列擊斃之後，該組織可能選擇一位常駐「加薩以外地區」的接班人，而且不僅要考慮主要支持者伊朗的偏好，還要考慮卡達的利益，因為目前所有人選都居住在那裡。

報導指出，哈瑪斯有著迅速有效更換領袖的歷史，其最高決策機構「哈瑪斯諮議會」（Shura Council）的任務就是任命新領袖，該機構代表了加薩走廊、約旦河西岸、以色列監獄中、海外巴勒斯坦僑民的「所有」哈瑪斯成員，意味著新領袖應該有權參加停火談判，即使他人不在加薩，也是如此。

哈瑪斯消息人士表示，該組織做出決定之前，將必須通知伊朗、卡達等該地區其他政府。其中，伊朗是哈瑪斯的主要支持者，卡達不僅是許多流亡哈瑪斯高層的現居地，在目前依然沒有成果的停火談判之中，也扮演重要角色。

▲▼哈瑪斯高階政治官員哈亞（Khalil al-Hayya）接受美聯社採訪。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈雅先前接受美聯社採訪的畫面。（圖／達志影像／美聯社）

分析師與哈瑪斯消息人士指出，目前預期可能接班的人選，包括辛瓦副手哈雅（Khalil al-Hayya）、辛瓦親弟弟穆罕默德．辛瓦（Mohammed Sinwar）、知名度較低的哈瑪斯諮議會領袖達爾維什（Mohammad Darwish），以及2004至2017年曾任前領袖的馬夏艾（Khaled Meshaal）等。

其中，哈雅不僅是辛瓦副手，還是停火談判代表，他18日表示，除非以軍撤離加薩、戰爭結束，否則不會釋放以色列人質。辛瓦親弟弟穆罕默德．辛瓦對於組織的武裝部門更有影響力，也被預期在加薩戰爭之中，扮演更重要的指揮角色。

此外，哈瑪斯前領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）7月31日被暗殺之後，辛瓦接班成為最高領袖，並且把加薩的軍事與政治領導相互融合，但這次似乎不太可能發生。

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