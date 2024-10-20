大巨蛋持續漏水！遠雄10／31前若未改善　最重恐被罰300萬

▲台北大巨蛋漏水災情頻傳，北市體育局說明，若10月31日前未改善將開罰。圖為9月21日周思齊引退賽的漏水畫面。（圖／讀者提供）

記者袁茵／台北報導

台北大巨蛋每逢下雨就傳出漏水，包括座位區、球場內、出入口都屢次傳出災情；遠雄先前允諾台北市政府要在10月31日以前完成改善，然而近期仍不斷發生漏水災情。日前因大巨蛋VIP包廂槓上遠雄的台北市體育局20日強調，若未能於10月31日前改善，將處以每日10萬元罰鍰且按日連續計罰，最高開罰300萬元。

台北市體育局20日表示，大巨蛋場館持續漏水，已嚴重損及活動主辦方、觀賞者權益，更重創人民對重大公共工程品質信心，若遠雄巨蛋公司未能於自身承諾的10月31日期限前完成漏水改善，將依「台北文化體育園區興建營運契約」處以每日10萬元罰鍰，並得按日連續計罰，最高開罰300萬元，而歷來各項缺失、配合度均納入年度營運績效評估考核中，若連2年低於70分則予以解約。

體育局再次呼籲遠雄巨蛋公司，在主張公共建設營運權前，理應先肩負起場館維護管理基本責任，積極面對漏水及公共利益問題，並即時向社會大眾說明改善進度，以負責任的態度回應市民期待；而體育局作為督導單位，堅決保障大巨蛋場館安全、設施完善、合理運作的立場絕不讓步。

▼民眾黨台北市議員陳宥丞日前表示，台北大巨蛋漏水不斷，不只是場內，4號入口前方天花板也漏水。（圖／台北市議員陳宥丞提供）