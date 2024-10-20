不知柯文哲在土城！柯爸昨轉入加護病房　柯美蘭哽咽批綠押人取供

▲柯文哲於2024年競選總統期間在板橋舉辦誓師大會，「柯媽」何瑞英（左）與「柯爸」柯承發（右）到場力挺。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，北院第一次裁定無保請回時，柯文哲不斷到台大醫院探望「柯爸」柯承發；但9月5日遭裁定羈押禁見後，妻子陳佩琪曾透露，柯交代「不要擔心我，只要看好爸爸」。柯文哲的胞妹、醫生柯美蘭19日哽咽地說，「柯爸」身體不太好，稍後要去台大探望；民眾黨新竹市議員李國璋也爆料，「柯爸」被送加護病房。

民眾黨19日晚間在新竹舉辦「Justice！為司法公義站出來！」晚會，原訂為「神秘嘉賓」的柯美蘭第一個上台致詞，表示今晚本來應該整晚陪著大家，但待會還要去台大看父親，「因為我爸爸身體不太好⋯」談到父親的狀況，柯美蘭便開始哽咽，痛批執政黨押人取供。

柯美蘭喊話，自己絕對不會屈服於惡勢力，這一生也絕對不會讓民進黨得逞，「我待會去看我的爸爸完畢後，我要去土城靜坐，我每個禮拜都去，因為我很憤怒，我（要）等我哥哥出來！」

隨後，李國璋也在台上致詞時爆料，「今天『柯爸』送入加護病房，相信柯文哲在土城不知道。」一個非常傑出優秀家庭，2個台大醫生毅然決然為社會服務，結果換來莫名其妙必須押人取供留在土城，到現在不能出來。

李國璋批評，儘管沒任何證據，但柯文哲不能出來，也不知道其父親在加護病房，而「柯爸」從還沒進入加護病房時，就不知道柯文哲在土城，「我們的台灣，土城到台大醫院就這麼遠，怎麼感覺好像兩岸關係？怎麼搞成這樣骨肉分離，彼此不知道彼此下落？這就是民進黨嗎？綠能你不能，我們還要忍受這種執政黨多久？」