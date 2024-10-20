　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不知柯文哲在土城！柯爸昨轉入加護病房　柯美蘭哽咽批綠押人取供

▲▼台灣民眾黨板橋誓師大會，柯媽媽何瑞英與柯爸爸柯承發。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲於2024年競選總統期間在板橋舉辦誓師大會，「柯媽」何瑞英（左）與「柯爸」柯承發（右）到場力挺。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，北院第一次裁定無保請回時，柯文哲不斷到台大醫院探望「柯爸」柯承發；但9月5日遭裁定羈押禁見後，妻子陳佩琪曾透露，柯交代「不要擔心我，只要看好爸爸」。柯文哲的胞妹、醫生柯美蘭19日哽咽地說，「柯爸」身體不太好，稍後要去台大探望；民眾黨新竹市議員李國璋也爆料，「柯爸」被送加護病房。

民眾黨19日晚間在新竹舉辦「Justice！為司法公義站出來！」晚會，原訂為「神秘嘉賓」的柯美蘭第一個上台致詞，表示今晚本來應該整晚陪著大家，但待會還要去台大看父親，「因為我爸爸身體不太好⋯」談到父親的狀況，柯美蘭便開始哽咽，痛批執政黨押人取供。

柯美蘭喊話，自己絕對不會屈服於惡勢力，這一生也絕對不會讓民進黨得逞，「我待會去看我的爸爸完畢後，我要去土城靜坐，我每個禮拜都去，因為我很憤怒，我（要）等我哥哥出來！」

隨後，李國璋也在台上致詞時爆料，「今天『柯爸』送入加護病房，相信柯文哲在土城不知道。」一個非常傑出優秀家庭，2個台大醫生毅然決然為社會服務，結果換來莫名其妙必須押人取供留在土城，到現在不能出來。

李國璋批評，儘管沒任何證據，但柯文哲不能出來，也不知道其父親在加護病房，而「柯爸」從還沒進入加護病房時，就不知道柯文哲在土城，「我們的台灣，土城到台大醫院就這麼遠，怎麼感覺好像兩岸關係？怎麼搞成這樣骨肉分離，彼此不知道彼此下落？這就是民進黨嗎？綠能你不能，我們還要忍受這種執政黨多久？」

ET快訊
五角大廈「極機密情報」外洩！
白種元去過！　板橋「珍珠奶茶攤」人潮塞滿巷弄
休假才剛騎車離營！20歲八軍團士兵遭撞飛　一度命危插管
許瑋甯「這兩年失去了最愛」　金鐘連莊吐真實心聲
孩搭機「韓國吵到台灣」　他閉眼崩潰：頭被丟2次！家長裝死一起
國道客運營收「墜崖式暴跌42%」　11／5起台北轉運站2樓變

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

大巨蛋持續漏水！遠雄10／31前若未改善　最重恐被罰300萬

賴清德談金鐘59：讓「台流」成為世界潮流　是接下來努力方向

立法院下週先迎三大戰場　吳思瑤：藍白想搞垮國家

人被往下擠！大巨蛋散場「捷運手扶梯沒關」挨轟　蔣萬安允諾檢討

「塗黑你能怎樣？」　羅智強爆政府3招藏黑料：印證國會改革重要

不知柯文哲在土城！柯爸昨轉入加護病房　柯美蘭哽咽批綠押人取供

豪雨＋大潮！　北市水利處呼籲「遠離河濱、駛離車輛」

蔡英文結束捷克、法國、比利時訪問　清晨返抵國門

賴清德支持統一獅首戰敗陣　卓榮泰笑稱：幫兄弟加油是均衡台灣

快訊／陳時奮爆論文抄襲　凌濤打臉：2022年陽明交大認證無抄襲

Sandy內衣外露！吳宗憲：誰讓妳穿這樣　小S評陳漢典「他又不是我的人了」

Sandy爆產後吳宗憲「失聯13小時」！　「女兒比她可愛？」：她爸爸比較好看XD

陳漢典「神預言」哈林拿獎！　庾澄慶超嗨：我說會就是會

謝祖武21歲兒子奪金鐘新人 謝展榮喊「不看好我的，看好了！」

迷你女配角入圍平均52.8歲　鍾欣凌：每一個都是保久乳XD

謝和弦學蕭敬騰大吼：陳湘妮是我老婆！　變女兒傻瓜「躁鬱症沒再發作」

楊謹華槓龜7次終於得獎！　奪女配爆哭：原來走上來的風景是這樣

好像！認不出誰是姚淳耀.鍾佳播　貼臉合體開場「致敬5台劇」台下笑翻

梁修身獲特別貢獻獎！　致詞吐槽2兒「不斷抱怨我」

鍾欣凌神預言喊中他　柯震東抱獎親芙莉蓮❤

大巨蛋持續漏水！遠雄10／31前若未改善　最重恐被罰300萬

賴清德談金鐘59：讓「台流」成為世界潮流　是接下來努力方向

立法院下週先迎三大戰場　吳思瑤：藍白想搞垮國家

人被往下擠！大巨蛋散場「捷運手扶梯沒關」挨轟　蔣萬安允諾檢討

「塗黑你能怎樣？」　羅智強爆政府3招藏黑料：印證國會改革重要

不知柯文哲在土城！柯爸昨轉入加護病房　柯美蘭哽咽批綠押人取供

豪雨＋大潮！　北市水利處呼籲「遠離河濱、駛離車輛」

蔡英文結束捷克、法國、比利時訪問　清晨返抵國門

賴清德支持統一獅首戰敗陣　卓榮泰笑稱：幫兄弟加油是均衡台灣

快訊／陳時奮爆論文抄襲　凌濤打臉：2022年陽明交大認證無抄襲

結婚3年「造不出人」　陸男就醫發現「沒睪丸有子宮」

4明星好友同晚得金鐘獎！3年前同框片被挖出…網朝聖：全得獎太強

最快今、明天有颱風生成　氣象署：秋颱路徑難測

澱粉「吃對時間點」不會胖！　研究：還燃燒更多脂肪

被主管飆罵！20多歲女變「僵直木頭人」不吃不喝　大小便要人提醒

黑豹旗／華僑高中對甲組撐到4局　壽山教頭按讚：守備判斷佳

《咒術迴戰 幻影夜行》事前登錄人數破500萬　正式上線日期公開

輝達目標價曝光！ 　華爾街：一代人才有的一次機會

iPhone「超煩躁1功能」　一票果粉爆共鳴：每次都按錯

獨／飯糰加蛋只要5元被讚爆：台北的良心　業者：還賣20元太誇張

女友提醒隧道很低會撞頭　騎士不信直衝...下秒GG

政治熱門新聞

不知柯文哲在土城　柯爸轉入加護病房

快訊／陳時奮爆論文抄襲　慘遭凌濤打臉了

陳時奮爆凌濤論文「大規模抄襲」

賴清德支持統一獅首戰敗陣　卓榮泰笑稱：幫兄弟加油是均衡台灣

北市呼籲「遠離河濱、駛離車輛」

蔡英文結束捷克、法國、比利時訪問　清晨返抵國門

前金防部少將參謀長貪部隊7990元洗衣機遭判刑　監院全票通過彈劾

15歲無照釀3死　警提「清查財產」法院沒同意！

江啟臣喊「邁象總冠軍」　PO祭品文：中信奪冠就送500份炸肉排

綠黨團指翁曉玲1提案「憲政最大核彈」　「怕釋憲輸要癱瘓憲法法庭」

大巨蛋捷運手扶梯沒關　蔣允諾檢討

羅智強爆政府藏黑料3步驟　印證國會改革重要

認USB事件「加油添醋」　黃暐瀚反省：我沒資格再談柯文哲的案子

藍營憂心與韓國瑜關係遭綠分化　綠黨團否認：韓跟藍白就是同一陣營

更多熱門

相關新聞

藍營憂心與韓國瑜關係遭綠分化　綠黨團否認：韓跟藍白就是同一陣營

藍營憂心與韓國瑜關係遭綠分化　綠黨團否認：韓跟藍白就是同一陣營

雖中央政府總預算案多次卡關，立法院長韓國瑜近期動作頻頻，因主辦國慶活動躍上媒體版面、肯定總統賴清德國慶晚會演說、與行政院長卓榮泰邀朝野吃和解飯，也積極召集朝野黨團協商。有媒體報導稱，藍營內部擔心，綠刻意拉攏韓國瑜、藉此分化國民黨。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（19日）受訪時表示，韓國瑜現在在做的就是他院長職責，民進黨沒有要分化哪一黨，何況韓國瑜完全沒有議事中立，藍白立委大遲到他就慢動作宣讀護航，顯然也不是麼容易分化，韓跟藍白就是同一陣營。

遭在野列頭號罷免人選　吳思瑤：我無所懼

遭在野列頭號罷免人選　吳思瑤：我無所懼

昔說「帳簿只有李文宗看過」　她斷言：李是柯文哲設下的金流斷點

昔說「帳簿只有李文宗看過」　她斷言：李是柯文哲設下的金流斷點

遭指浮報員工薪資　民眾黨坦承申報有誤「有浮報也有短報」

遭指浮報員工薪資　民眾黨坦承申報有誤「有浮報也有短報」

TPOC報告曝「祖國論」綠營聲量衝第一　白營高峰皆與柯文哲案情有關

TPOC報告曝「祖國論」綠營聲量衝第一　白營高峰皆與柯文哲案情有關

關鍵字：

民眾黨柯文哲柯美蘭柯承發柯爸

讀者迴響

熱門新聞

快訊／10級強風來了　5縣市豪大雨

林心如慌亂上台「楊謹華1舉動急擋下」！網感動

劇組0防護「攝影師黃柏雄墜谷亡」炎亞綸痛揭血汗現場

吳慷仁奪視帝哭了！大陸拍戲看金鐘直播　

小六女遭多人性侵　竟成母「賺錢工具」

恐「大型中颱」2可能路徑　「對台都有影響」

25名新進郵差撐不住跑了　「領41K報到不久就離職」原因曝

金鐘獎遺珠公開！楊謹華一票之差險勝她

許瑋甯連2屆奪獎…邱澤「放閃語音」內容曝光

即／新北深夜車禍！BMW撞翻整排機車傷亡不明

少年撞死3人　父親職業曝光

恐秋颱「歐洲模式直闖警報區」　最新預測曝

涼雨彈明襲3地　「潭美」颱風最快下周一生成

快訊／升級大豪雨！　警戒縣市曝

虎航飛釜山轉降「旅客撞機門大鬧」　害6班機大延誤

更多

最夯影音

更多

Sandy內衣外露！吳宗憲：誰讓妳穿這樣　小S評陳漢典「他又不是我的人了」

Sandy爆產後吳宗憲「失聯13小時」！　「女兒比她可愛？」：她爸爸比較好看XD

陳漢典「神預言」哈林拿獎！　庾澄慶超嗨：我說會就是會

謝祖武21歲兒子奪金鐘新人 謝展榮喊「不看好我的，看好了！」

迷你女配角入圍平均52.8歲　鍾欣凌：每一個都是保久乳XD

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面