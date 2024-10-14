詐10億通緝犯爽躲台灣原因曝　移民署發通牒：7天內「監控下」離境



▲圖為移民署外觀。（圖／記者張君豪翻攝）



記者張君豪／台北報導

涉嫌惡性詐欺破產及逃稅達10億元新台幣的西班牙商人奧納德（Salvador Alejandro Llinas Onate），日前被台灣刑事局查出遭國際刑警組織列為紅色通報犯嫌，奧納德2019年以依親名義入境台灣，隨後申請工作簽證，在其妻子於台成立的公司、餐廳擔任幹部，移民署確認奧納德為國際刑警組織紅色通報對象後，13日晚間派員傳喚他到台北專勤隊接受偵訊，認定其違反台灣《入出國及移民法》規定、移民署北區事務大隊13日命令要求奧男限期在本周內離開台灣。

根據移民署調查，發現奧納德妻子多年前就持工作簽證來台，並陸續在台灣成立餐廳及公司商業登記，其妻在台經商多年並無犯罪紀錄，早已取得台灣永久居留權，據了解，奧納德在2019年面臨義大利司法審判前夕潛逃來台，當時就是以來台依親妻子名義順利取得簽證，加上台灣並非國際刑警組織會員國，無法及時收到奧納德詐騙10億遭通報潛逃相關資訊。

事件曝光後，移民署認定奧男在義大利有重大犯罪事實，恐危害台灣利益及政府聲譽，構成觸犯《入出國移民法》18條一項13款得禁止入國規定，並得給予強制驅離、限令出國，移民署證實將給奧男一周時間，安頓現居台北市一對正在就讀國小的未成年子女，限令他本周內搭機離台，至於義大利駐台機關及該國司法人員是否會在機場、接手逮捕奧男返國歸案，移民署對此不予證實。

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