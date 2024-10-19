詐10億元西班牙男遭驅逐「不可再來台」　移民署：列禁止入國對象

▲移民署表示，將依移民法禁止奧納德入境。(圖／記者張君豪翻攝）

記者邱中岳、劉人豪／台北報導

涉嫌惡性詐欺破產及逃稅達10億元新台幣的西班牙商人奧納德（Salvador Alejandro Llinas Onate），日前被台灣刑事局查出遭國際刑警組織列為紅色通報犯嫌，移民署作出強制驅逐出國處分，雖然法院裁定應立即釋放，但他已於今（19日）凌晨從桃園機場搭機出境。對此，移民署表示，奧納德已遭我國列為禁止入國管制對象，之後來台將禁止入境。

奧納德涉嫌在義大利犯下汽車租售詐騙案，詐騙金額粗估至少高達10億元台幣，被義大利、西班牙列為國際通緝犯，奧納德多年前就已經飛抵台北生活，在台灣與妻子開設高檔餐廳，移民署18日決議將他強制驅逐出國，並將奧納德帶上飛機，奧納德傳訊向員工求救，並緊急透過律師向行政法院提審，台北高等行政法院認為移民署執行程序有瑕疵，裁定應予以釋放奧納德，但為時已晚，奧納德19日凌晨已經由移民署人員協助，搭機離台，目的地研判為新加坡。

移民署表示，依據入出國及移民法第36條第4項規定，於10月18日召開強制驅逐出國審查會，經與會專家學者討論後，認其有危害我國利益、公共安全或公共秩序之虞，依同法第18條第1項第13款及36條規定，決議將奧納德強制驅逐出國。

移民署表示，奧納德已遭我國列為禁止入國管制對象，如其搭機來臺，將依移民法禁止入境。強調打詐是世界各國共識與重要政策，臺灣並非跨國犯罪及通緝犯之天堂與避風港，移民署依移民法及外國人強制驅逐出國處理辦法執行相關作業，以維護國家安全與公共利益。