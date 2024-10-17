吃完路邊攤連3天肚子痛！　印度23歲男肚子藏「3cm活蟑螂」

▲印度男子腹痛多日，竟是因為有活蟑螂藏在小腸內。（示意圖／VCG）



記者王佩翊／編譯

印度新德里一名男子因為腹痛和消化不良到醫院就診，沒想到醫生檢查後，竟在他的小腸內發現一隻活生生的蟑螂，長度達3公分，讓整個醫療團隊都震驚不已。

根據ODDITYCENTRAL報導，這名23歲印度男子告訴醫師，他已經連續3天出現嚴重的腹痛，且每次進食後，食物都無法順利消化，經常感覺腹脹。他懷疑是自己幾天前在夜市吃了路邊攤，吃壞肚子，才會導致這些症狀。

醫生隨後替他進行上消化道內視鏡檢查，試圖藉此尋找男子不適的原因，沒想到竟然在男子的小腸裡發現了一隻長達3公分的活蟑螂。

醫師向當地媒體表示，「這名患者已經有兩三天的消化不良和腹脹症狀。在例行檢查中，我們意外發現了這隻蟑螂。而令我們驚訝的是，這隻蟑螂居然在體內完好無損。」

醫療團隊發現蟑螂後，隨即安排內視鏡手術，幫男子取出藏在小腸的蟑螂。他們採用具有2個通道的內視鏡，其中一個管道將空氣和水注入，而另一個管道則負責吸取空氣。

醫生說，「我們啟動了抽吸按鈕，將蟑螂吸入管道，成功地將蟑螂從患者體內移除，避免了可能造成的嚴重後果，」如果未能及時取出蟑螂，可能會引發感染性疾病。

醫師推測，蟑螂可能是在患者睡覺時從他的喉嚨爬進體內，或是在夜市用餐時不小心吞入。據悉，雖然這樣的情況十分罕見，但並非前所未聞，中國9月才有一名男子因誤吞蟑螂而連續3天出現嚴重口臭。