掌握人生最後選擇權！　安寧緩和醫療決定可提前規劃

▲醫療團隊向民眾說明，《預立安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇意願書》及《預立醫療決定書》的涵義。（圖／玉里醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台灣社會已進入高齡化時代，根據內政部最新資料統計，全台65歲以上人口已達429萬6,985人，占總人口的18.35%，隨著老年人口逐年攀升，預示著社會面臨的不僅是生理上的老化，也是健康照護的重大挑戰。《預立安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇意願書》是成年人預先簽署表明若將來罹患末期疾病時，接受安寧緩和醫療照顧之意願。

玉里醫院指出，《預立安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇意願書》僅針對末期病人，拒絕接受維生醫療以及心肺復甦術，而《預立醫療決定書》除了保障末期病人，還擴大到其他四種臨床條件病人，拒絕醫療的範圍還包括：『不接受鼻胃管灌食等延命措施範圍等，在醫療團隊的照顧下自然且有尊嚴的走完人生進程。』





花蓮縣的老年人口眾多，玉里鎮也不例外，衛生福利部玉里醫院為照顧花東鄉親，提供專業的預立醫療照護諮商服務，醫療團隊會幫助民眾理解並填寫《預立醫療決定書》，團隊中的醫師為必要成員之外，也需要簽署者二等親以內親屬至少一人陪同諮商，醫療團隊會針對個人的健康狀況及生活背景進行深入的諮詢，協助每位民眾與家屬做出最適合自己的醫療決策。這不僅是一份法律文件，更是對未來生活品質的承諾。

玉里醫院表示，不論您是簽署《預立安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇意願書》，或是需要醫療團隊一起參與的《預立醫療決定書》，希望能讓更多人了解高齡化的社會下，大家都會面對的議題，並主動選擇未來的醫療方向，建立一個更具同理心與尊重的醫療環境。這份文件能清楚表達個人的醫療意願，確保在未來面對疾病時，能依照自己的價值觀和需求接受適當的照護，民眾也可以和醫療人員討論當中不同選項的不同意涵，不僅是同意書上面的接受或是不接受，更加詳細的治療需求、想治療到什麼程度，都可以依照民眾要求進行討論與決定，讓醫療資源能更妥適的利用。



『安寧絕對不是安樂死』──部份民眾對於安寧療護方面的資訊還有些未知，而醫療院所的使命就是要讓民眾理解這些資訊，因為醫生並非萬能，世間還有許多未能痊癒的疾病與無法挽回的情況，屆時人類所能做的就只有回歸自然的進程，直到生命結束，在這之前，人們可以選擇自己想要的方式過人生最後的日子。



衛生福利部玉里醫院簡以嘉院長表示：「隨著時代的演進，談論死亡、臨終已不在限定於老年人，全民更是應該趁意識清楚時，主動去做到醫療自主，發揮自己的權益。因為並非所有人都能夠清楚的知道不同意願書代表的意涵，這時候醫療院所的功能便體現出來，民眾如果想進行預立醫療照護諮詢或是預立安寧緩和醫療意願抉擇書，都可以到玉里醫院預約門診，我們將有專業人員說明。」



現行醫療院所普遍鼓勵所有民眾，特別是中老年民眾應及早簽署《預立安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇意願書》，保障自己及家人的福祉。這份文件能清楚表達個人的醫療意願，確保在未來面對疾病時，能依照自己的價值觀和需求接受適當的照護，減少不必要的痛苦與焦慮。

民眾如想要了解，可直接撥打玉里醫院櫃台表明需求，將有專人為您服務：03-8886141#1101、1102

※醫療小百科：

1.「預立安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇意願書」法源為《安寧緩和醫療條例》。

2.「預立醫療照護諮商」則是來源於民國108年1月6日《病人自主權利法》發布。第一條「為尊重病人醫療自主、保障其善終權益，促進醫病關係和諧，特制定本法。」開宗明義的表示規範並保障病人在醫療關係中的權益，為本法誕生的重要宗旨。