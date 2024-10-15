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成醫榮獲國際媒體評選2025年全球卓越智慧醫院　建構有感智慧醫療服務

▲成大醫院獲選為2025年全球卓越智慧醫院，凝聚成功大學頂尖綜合性研究型體系跨領域優勢，探索智慧醫療，槓桿無限可能。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲成大醫院獲選為2025年全球卓越智慧醫院，凝聚成功大學頂尖綜合性研究型體系跨領域優勢，探索智慧醫療，未來無限可能。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

成大醫院榮獲國際媒體《Newsweek》評選為2025年全球卓越智慧醫院，由全球6千多位專家認可與推薦，評選指標涵蓋醫院資訊系統成熟度、電子化功能、遠距醫療服務、人工智慧應用、數位化醫療影像、機器人應用、病人及員工滿意度調查等認證，今年共28個國家350所醫院被納入排名，成大醫院為台灣8家入選醫院之一。

成大醫院李經維院長表示，成大醫院自成立以來，始終秉持著「以病人為中心」理念。在推動智慧醫療過程中，致力運用科技力量提升醫療品質，確保病人安全與健康。入選全球卓越智慧醫院並非偶然，是對成大醫院多年來在智慧醫療領域努力與創新的肯定，也是國際對台灣醫療科技實力的認可。

成大醫院在智慧醫療發展上不遺餘力，積極導入先進科技，建構病人及醫護有感的智慧醫療服務，在多個領域具有顯著成果，包括：全面電子化病歷與數位診療系統：建構完整數據分析平台，為醫療決策和科研提供有力支持，促進診療流程精準與效率。

▲成大醫院獲選為2025年全球卓越智慧醫院，凝聚成功大學頂尖綜合性研究型體系跨領域優勢，探索智慧醫療，槓桿無限可能。（圖／記者林東良翻攝，下同）

遠距醫療服務拓展：延伸優質醫療資源至偏遠地區，實現「有溫度的醫療照護送到家」，讓更多病人受益於高水準醫療服務。AI輔助系統應用：成功開發多項AI輔助系統，大幅提升診斷與決策準確性和效率，使醫療服務更智能化。先進機器人系統引入：引進機器人系統，提高手術醫療操作精準度和病人照護品質。提升醫療體驗與工作環境：不間斷改進服務流程，致力改善急重難罕臨床療效，並成為醫護人員心目中理想工作場所。獲獎與肯定：多次獲獎認可，包含2023國家醫療品質獎及智慧醫院全機構標章。

▲成大醫院獲選為2025年全球卓越智慧醫院，凝聚成功大學頂尖綜合性研究型體系跨領域優勢，探索智慧醫療，槓桿無限可能。（圖／記者林東良翻攝，下同）

成醫指出，國家科學及技術委員會與相關政府單位的長期支持至關重要，成大醫院得以與產業界和學術界密切合作，加速智慧醫療技術研發和應用，不僅將創新技術轉化為臨床應用，提升醫療品質，更培育長遠醫療科技人才。成大醫院將繼續秉持創新理念，深化智慧醫療探索，加強與國內外機構合作及學術交流，分享智慧醫療經驗，為台灣智慧醫療產業奠定堅實基礎，樹立醫療照護新標竿。

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