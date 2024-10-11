26歲女喊經痛！醫生一檢查「看到頭了」　竟生出寶寶

▲26歲女就醫喊經痛，下秒竟生出寶寶。（示意圖／翻攝自photoAC）

文／CTWANT

大陸浙江省溫州市一名26歲的王姓女子近日因劇烈腹痛去醫院就診，自訴症狀為經痛，然而經過醫生檢查，發現她竟然是即將分娩的孕婦，並且已經可以看到胎頭。醫護人員緊急進行超音波檢查，確認胎兒已超過38週，立即進行人工破膜生產，同時對新生兒進行搶救措施，所幸產婦和新生兒均平安無事。

《潇湘晨报》報導，王女體形偏胖，加上衣服穿得寬鬆，從外觀上看不出來是孕婦。王女透露，自己20歲出頭時生過第一胎，當時是剖腹產，這麽多年月經一直不規律，加上這幾個月也有不規則出血，讓她一直以為是月經，根本沒想到是懷孕了。

醫生表示，有些女性在懷孕早期可能沒有明顯的妊娠反應，如噁心、嘔吐等，而且月經停止也可能被忽視，或誤解為其他因素導致的月經不調。同時，由於個體差異，有些女性的身體對懷孕的適應性較強，早期妊娠的信號可能相對較弱或不易察覺。

醫生說明，月經是指伴隨卵巢周期性變化出現的子宮內膜周期性脫落及出血，規律月經出現是生殖功能成熟的重要標誌。很多女性對月經了解並不夠，其實判斷月經正常或紊亂的指標，至少包括周期的頻率、規律性、經期長度和經期出血量4個要素，其他還應有經期有無痛經、腰酸、下墜等不適。

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