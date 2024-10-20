▲2024桃園萬聖城10/26華麗登場　搗蛋鬼19日搶先快閃大鬧

▲搗蛋鬼於桃園站前新光三越前廣場快閃尬舞。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2024桃園萬聖城」將於10月26日至11月3日，於桃園藝文廣場和藝文特區綠園道華麗登場。市府觀光旅遊局表示，今年活動主題主打「搗蛋鬼學院」萬聖節GO搗蛋，新一代搗蛋鬼大師就是你，歡迎大小朋友參加同樂！為了即將展開的萬聖城活動進行預熱，19日在桃園火車站前商圈的統領廣、桃園站前新光三越前廣場，搶先快閃大鬧。

市府觀旅局表示，為期9天的萬聖城活動，將在10月26日舉行盛大的開城儀式，當天晚間展開精彩的「變裝演唱會」，由火星混蛋的「正義」和「圓圓」主持現場，並邀請到「GX 鼓鼓呂思緯 蕭秉治」、「曹雅雯」、「U:NUS」、「FEniX」、「火星混蛋」、「丘與樂」、「邱軍」、「J HALL樂團」以及奧運金牌選手「王齊麟」等多位知名藝人變裝演出，帶來精彩的視覺和聽覺饗宴！

▲觀旅局長周柏吟和搗蛋鬼於桃園站前新光三越前廣場快閃。（圖／觀旅局提供）

活動現場設有萬聖節特色大型裝置藝術，其中包括「搗蛋鬼校車」和「萬聖小學堂」，民眾可進到車內拍照打卡，猶如身歷其境的魔法世界。另外，今年特別規劃四大院區，包括「黑白講學院」、「裝糊塗學院」、「惡作劇學院」和「愛胡鬧學院」，歡迎大小朋友來到現場，發揮調皮本性，進修自己的搗蛋技能！

▲觀旅局長周柏吟(右五)和搗蛋鬼於統領廣場快閃。（圖／觀旅局提供）

第二天10月27日下午還有創藝公彩活動，以及萬聖「搗蛋萌鬼變裝競賽」。對變裝活動有興趣的民眾，歡迎至「2024桃園萬聖城官網」報名「2024桃園萬聖城-搗蛋鬼學院 變裝競賽」，有「假鬼假怪組（個人組）」、「搗蛋鬼幫組（團體組）」及「萌鬼當家組（寵物組）」可以選擇，總獎金高達6萬元！報名時間只到10月20日，快來喚醒調皮的本性，盡情施展自己的創意和才華，成為萬眾矚目的焦點！

隨著萬聖城活動接近尾聲，11月2日將舉辦「YOYO魔幻學院派對」的親子活動。現場將邀請到8位YOYO家族的哥哥姊姊，陪小朋友歡樂唱跳。而活動的最後一天，11月3日將規劃「波力見面會」，歡迎大小朋友來現場和波力近距離互動，享受不一樣的親子時光！另外，萬聖城現場還有128攤、包含文創和美食的特色市集，有吃有玩還有表演看，歡迎大家來2024桃園萬聖城！