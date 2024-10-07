街頭快閃畫家黃鈿凱第8次個展　75幅作品歡迎欣賞

▲台南街頭寫生「悠遊畫會」前理事長黃鈿凱，在佛光山南台別院舉辦個人第8次個展，此次展出75幅街頭寫生作品，歡迎有興趣的民眾踴躍參觀欣賞。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南街頭寫生「悠遊畫會」前理事長黃鈿凱，在2024年適逢台南建城四百，他即日起至11月10日，在佛光山南台別院舉辦個人第8次個展，此次展出75幅街頭寫生作品，歡迎有興趣的民眾踴躍參觀欣賞。

黃鈿凱出身民德國中美術班、南二中美術班、畢業於台中教育大學美術研究所的高材生，喜歡帶著畫筆走訪台南各地，用繪畫紀錄與詮釋眼中所見的美景，是一位不折不扣的街頭快閃畫家。

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黃鈿凱加入台南悠遊畫會，每週一天跟著熱愛繪畫的同好或學生在台南各地寫生，10年來累積很多作品，今年還為開基玉皇宮畫了兩幅水彩畫，讓該廟留下歷史紀錄。更有趣的是他的畫很多都在親友處，為此次個展還要跟別人借回來辦展。

黃鈿凱指出，建城四百年的古都台南，是個相容學習、富含底蘊、成長茁壯的城市，他2015年從台中回到台南結婚成家，轉型立業以及見證女兒的誕生與成長。30歲時曾以「參拾。ㄋㄢˊ」為主題，作為他返鄉的一場重要紀錄展覽。

此次個展離他2008年在台中的「貳拾‧痛」及「ALL IN」2檔展覽已相隔20年，但他仍不減20歲當年的熱情洋溢、充滿青春能量、無畏懼的承受各種的疼痛或險阻，除了持續的寫生外，還有社區與店家的創作連結，2024年也搭配台南市政府舉辦的追紅球活動、蘇菲亞意外的擱淺、台南文博會的擼貓與跨域連結等，用畫筆一再地體現最新時事的紀錄與風華。

黃鈿凱強調，他20歲的觀察澎湃與紀錄，到30歲的成熟感受與表達，再到40歲的體會再創造回應的呈現，將持續50歲、60歲，只要拿得動畫筆，他將不停地畫下去。黃鈿凱「二O二四‧四百府城的十分之一」畫展訂10月6日下午2時舉辦開幕活動。