士林分署聯合拍賣會10／1開槌！投資標的多樣還有美味甜點

▲行政執行署士林分署下月1日舉辦拍賣會，提供多樣化標的物，更邀請義務人經營甜點店前來擺攤。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

行政執行署士林分署於10月1日下午3時舉辦「123聯合拍賣會」，此次拍賣提供多樣化標的物，包括汽機車、商辦大樓及透天厝，均具備極高投資潛力。為協助義務人償還滯欠款項，特別推出「幸福甜點一日快閃」活動，邀請義務人經營的甜點店「漫拾」現場設攤，提供美味甜點，讓拍賣會參與者在尋找投資機會的同時，也能享受甜蜜滋味。

「漫拾」甜點店位於北市中山捷運站附近，以招牌泡芙和千層蛋糕馳名，深受在地居民及甜點愛好者的喜愛。快閃活動將於拍賣會當日上午11時30分至下午4時進行，讓民眾在參加拍賣的同時也能享受精緻美食，並協助義務人減輕經濟壓力。

▲具備極高投資潛力的房地產。（圖／記者黃宥寧翻攝）

此次拍賣會的重頭戲為不動產部分，包括位於淡水區「安泰登峰社區」的8間連通商辦大樓，以及汐止區汐萬路三段的兩層透天厝。其中，安泰登峰社區標的物坐落於紅樹林捷運站對面，地理位置優越，為第三次拍賣，底價1億3,984萬元，折合每坪僅16萬元。汐止透天厝位於堪農山莊內，環境清幽，底價837萬元，亦為第三次拍賣。

士林分署此次拍賣會不動產部分同時採取通訊投標與現場投標，動產部分則需由應買人到場競標，相關詳情可參閱士林分署拍賣公告，民眾亦可透過分署網站下載投標文件，提前準備投標事宜。

士林分署秉持「公義與關懷」的施政理念，誠摯邀請民眾前來參與拍賣及甜點快閃活動，為義務人加油打氣，也為自己發掘優質投資機會。