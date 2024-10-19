納坦雅胡私人官邸遭襲！　以色列證實：黎巴嫩無人機攻擊

▲ 納坦雅胡私人住宅遭無人機鎖定。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列總理納坦雅胡辦公室證實，納坦雅胡的私人官邸19日遭到來自黎巴嫩的無人機攻擊，當時他和妻子莎拉（Sara Netanyahu）不在家中，這起事件未造成人員傷亡。

תיעוד שמעלה הרבה שאלות ותהיות הבוקר: מסוק קרב של חיל האוויר במרדף אחרי כטב"ם חיזבאללה. בתיעוד הזה נראה שהכטב"ם עוקף אבל יש גם אשליה אופטית וזווית צילום- בכל מקרה, מתוך שלושה כטבמים ששוגרו מלבנון, אחד פגע ישירות במבנה בקסריה pic.twitter.com/zx9fr812BG — איתי בלומנטל ???????? Itay Blumental (@ItayBlumental) October 19, 2024

綜合《路透》及當地《以色列時報》，納坦雅胡辦公室聲明宣布，19日有一架無人機瞄準他位於北部沿海城市凱撒利亞（Caesarea）的私人官邸，所幸他和妻子都不在附近。

以色列軍方稍早曾稱偵測到一架無人機從黎巴嫩發射，擊中一棟建築，但目前不清楚是什麼建築，另有2架飛入以色列領土的無人機被攔截。

警方稱凱撒利亞曾傳出爆炸聲，不過據以色列救護服務部門，上述事件未造成人員傷亡。