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新北蘆洲神將文化祭登場！神將巡遊祈福平安　千人參與

▲▼ 蘆洲神將文化季開跑 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 蘆洲神將文化祭開跑 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導　　

2024 新北市蘆洲神將文化祭於今日在國立空中大學盛大登場，主題為「蘆洲神將百年守護」，活動吸引超過 3千名民眾參與，現場活動豐富多元，包括天馬戲創作劇團與紫禁城博物館合作推出的舞台劇《尋找水精靈》，由海龍王與孫悟空共同演出，深受大小朋友歡迎。此外，還有神將巡遊、親子DIY手作體驗區、擲筊比賽、切仔麵闖關遊戲等，讓民眾享受傳統文化與現代創意的結合。

▲▼ 蘆洲神將文化季開跑 。（圖／記者戴上容翻攝）

蘆洲神將的起源可追溯至早年福州商人經滬尾至蘆洲販售神將頭，這些神將頭被蘆洲湧蓮寺迎領的軒社購買後，組裝成如今的神將隊伍，成為湧蓮寺南海觀音佛祖的左右口侍與護法，逐漸形成了蘆洲神將的獨特文化。蘆洲區民俗發展會秘書柯玠宏表示，這段歷史象徵著神將對蘆洲的長久守護，也成為當地文化的重要一環。本次活動特別設立了神將展示區，展出珍貴的神將文物與歷史故事，讓民眾更深入了解神將文化的傳承與意義。

現場活動豐富多元，除了神將巡遊帶來的平安祝福外，還有「神將腳」體驗區，由王兩傳館長親自指導，讓民眾親身感受神將步伐的莊嚴。手作DIY與八音樂器體驗區則吸引了大量親子共同參與，現場歡笑不斷，充分體現了親子同樂的氛圍。

▲▼ 蘆洲神將文化季開跑 。（圖／記者戴上容翻攝）

蘆洲區長鍾耀磊表示，本次神將文化祭不僅延續了蘆洲百年文化的傳承，還加入了創新的表演與活動設計，讓神將文化更深入民眾的生活。他期望透過這次文化祭，能夠讓蘆洲的宗教文化與藝術推廣至更多家庭與社會各界，持續發揚光大。

▲▼ 蘆洲神將文化季開跑 。（圖／記者戴上容翻攝）

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