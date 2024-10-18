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大陸 大陸焦點 特派現場

「e起綻放吧」兩岸青年網路「以青春會友」　花花圓圓跨海相會

記者魏有德／綜合報導

「e起綻放吧」兩岸新媒體嘉年華之夜晚會9月25日在大陸《央視》旗下全平台及受到兩岸年輕人喜愛的抖音、B站和小紅書等社群媒體同步播出，讓兩岸年輕人透過網路，相聚雲端。晚會由「青春之旅」貫穿全場，包括電音三太子、兩岸婚姻實踐者、在大陸發展有成的相聲演員姬天語、民族歌手旦增尼瑪等兩岸青年攜手演出，拉近彼此距離。

▲「e起綻放吧」兩岸新媒體嘉年華之夜晚會。（圖／翻攝央視）

▲「e起綻放吧」兩岸新媒體嘉年華之夜晚會開場。（圖／翻攝央視）

晚會開場由台灣歌手魏暉倪與電音三太子同台，演繹民謠歌曲《丟丟銅仔》，展現青春活力。來自台灣的電音三太子扮演者羅永吉表示，這是第一次參加這麼大型的晚會，很激動、很開心，「兩岸的年輕朋友，一起為一件事情而努力，這種感覺很棒。」

▲「e起綻放吧」兩岸新媒體嘉年華之夜晚會。（圖／翻攝央視）

▲兩岸婚姻見證者「真的小方」。（圖／翻攝央視）

緊接著，以分享兩岸夫妻生活為創作主題的短影音創作者「真的小方」登台，他們是來自花蓮的張雅真和來自北京的方元輝共組的兩岸家庭。生活中，兩人常因為「台灣腔」和「京腔」的異同，鬧出許多趣事。在現場，兩人也以「兩岸用語猜猜猜」等活動製造不少「笑果」，讓現場笑聲及掌聲不斷。

▲「e起綻放吧」兩岸新媒體嘉年華之夜晚會。（圖／翻攝央視）

▲花花和圓圓透過AI技術在雲端相會。（圖／翻攝央視）

值得注意的是，四川大貓熊的「頂流明星」花花和木柵動物園的圓圓也在晚會中進行了一次「雲交流」。透過AI生成系統，花花用道地的四川話和「老鄉」圓圓對話，圓圓還受邀搭乘飛機回到四川，與花花面對面，一同吃著麻辣鍋。

▲「e起綻放吧」兩岸新媒體嘉年華之夜晚會。（圖／翻攝央視）

▲台灣相聲演員姬天語。（圖／翻攝央視）

在中華傳統文化方面，曲藝秀節目《梁祝》是由來自台灣的相聲演員姬天語、劉士民和浙江小百花越劇團同台演出，把傳統的相聲和越劇融合在一起，創新演繹史詩級的愛情故事「梁祝傳說」。

晚會最後在兩岸青年合唱《我們同唱一首歌》中劃下完美句點。該曲採用《三字經》式行文韻律，雙聲帶合音演出，與現場觀眾同歡，期許同心點亮兩岸青年的美好青春與夢想。

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