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陝西發現煙滅2000年「蔡倫廟」遺址處　填上「白水四聖」最後拼圖

▲陝西渭南白水縣考古發現「蔡倫廟」遺址處。（圖／翻攝西安日報）

▲陝西渭南白水縣考古發現「蔡倫廟」遺址處。（圖／翻攝西安日報）

記者魏有德／綜合報導

陝西渭南第四次全國文物普查隊昨（16）日在對白水縣田野不可移動文物進行調查時，找到蔡倫廟遺址的具體位置，該遺址位於白水縣堯禾鎮太香村以北約兩公里洛河右岸的槐溝河村。據了解，「白水四聖」中的倉頡廟、雷祥廟、杜康廟至今尚存，唯蔡倫廟湮沒在歷史長河中，此次發現也補上文化傳承的最後一塊拼圖。

▲白水四聖中的「倉頡廟」。（圖／翻攝百度百科）

▲白水四聖中的「倉頡廟」。（圖／翻攝百度百科）

《西安日報》報導，蔡倫廟廟址在洛河二級台地上，緊靠斷崖，砌石基礎裸露外顯，地表散落有大量宋代至明清時期的磚塊、瓦片、陶器殘片，文化層厚度大約60釐米（公分，下同）。

▲白水四聖中的「雷祥廟」。（圖／翻攝百度百科）

▲白水四聖中的「雷祥廟」。（圖／翻攝百度百科）

渭南市博物館考古部4月時曾徵集到清代早期「重修蔡侯倫廟碑」（殘），為「蔡侯倫廟碑」的下半部，灰色頁岩質地，碑寬50公分，殘長55公分，厚度6公分，字體為小楷，刻文300餘字。從刻字內容判斷，蔡倫廟屬於重建，始建時間不詳，立碑時間應在清代乾隆年間，距今260餘年。

▲白水四聖中的「杜康廟」。（圖／翻攝百度百科）

▲白水四聖中的「杜康廟」。（圖／翻攝百度百科）

白水縣為中華文化傳承的重要根據地，白水四聖分別為倉頡、杜康、雷祥和蔡倫。其中，倉頡造字、杜康造酒、雷公（雷祥）造碗、蔡倫造紙，對社會和文化的推進扮演重要角色。

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