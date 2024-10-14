信義房屋社區一家支持　台南勝利國小最酷的一堂課

▲台南勝利國小帶孩子去逛菜市場，認識在地的人文，獲得信義房屋社區一家計畫支持。

圖、文／信義房屋提供

在台南市歷史悠久的東菜市場，勝利國小的學生們正進行一堂別開生面的課程，這堂課不僅讓他們學習到在地文化，並結合了聯合國永續發展目標（SDG 12）負責任的消費與生產。自2018年以來，勝利國小就開始透過田野調查、藝術創作等多元方式，讓學生深入了解這座百年市場，同時也獲得信義房屋社區一家計畫六次《深耕校園類》國小師生組的楷模獎，是該組別中獲獎最多次的國小。

對於許多學生來說，東菜市場曾經是個「熟悉的陌生人」。為了改變這一現狀，勝利國小開設了以市場為主題的系列課程，讓4~6年級的學生透過徵選報名參與。

指導老師黃雅貴回憶，第一堂課時，幾乎所有學生都表示從未踏入過菜市場，為了激發學生的學習熱情，她與美術專長的主任劉千綺及其他教師不斷尋找創新的切入點，並設計了多元的學習活動。

這些課程以五感為基礎，讓學生們用眼睛觀察市場中的招牌和商品陳列，耳朵聆聽攤商的叫賣聲，逐漸引導他們走入這個充滿人情味的空間，更邀請學校營養師教導學生健康飲食與營養餐盤，上完課後，要設計菜單、買菜，和家人一起下廚料理。

不僅如此，學生們更透過Vlog分享自己的所見所聞，讓更多人關注這座百年市場，並建立起跨世代的交流；透過親自體驗和學習，學生們不僅提升了自我表達的能力，也對健康飲食和營養有了更深的認識。

勝利國小的這一特色課程，經過六年的深耕，已成為學校的亮點，更自2018年以來獲得信義房屋社區一家計畫六次《深耕校園類》國小師生組的楷模獎，創意教學更獲得社區認可。

黃雅貴表示，這些年來，學生們在問題探究、自我表達和自信心方面都有了顯著提升。許多曾參與課程的學生，即便畢業後仍會主動關心這個計畫，展現出他們在這過程中學到的關鍵能力。不僅在學習上有所幫助，也讓社區營造持續推進。

信義房屋的支持也為這一課程的成功提供了穩定的後盾。黃雅貴表示，社區一家計畫始終信任他們的執行，並未對經費使用提出過多要求，讓他們能夠專心投入教學和社區營造的工作。

這堂結合SDGs的課程，不僅讓勝利國小的學生們學會了如何從日常生活中探索文化，也為社區帶來了新的活力與關注。透過這樣的實踐，學校希望能夠讓在地文化永續發展，並吸引更多人走進這座歷史悠久的市場，共同見證社區的成長與變遷。

信義房屋社區一家計畫即將迎來20周年，黃雅貴希望台南勝利國小的例子，可以鼓舞更多志同道合者加入，推動社區發展，讓台灣更加美好。今年10月26日的頒獎典禮上，信義房屋將宣布社區一家下一個20年的相關內容，期望擴大影響力，讓幸福觸角擴及更多元面向。