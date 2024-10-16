打造觀光亮點廊帶！花蓮爭取近2億經費　七星潭風景區再升級

▲七星潭風景區整體風貌提升計畫包含旅遊服務中心興建工程等週邊全面升級。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

七星潭風景區為花蓮縣熱門旅遊景點，為因應觀光旅遊型態的改變，提升觀光品質，花蓮縣政府近年來積極向中央爭取經費補助，獲交通部觀光署核定補助辦理113-116 年「重要廊帶亮點營造計畫」-「七星潭風景區整體風貌提升計畫」，經費計新台幣1億 9,520萬元。

「七星潭風景區整體風貌提升計畫」包含七星潭風景區旅遊服務中心興建工程、周邊停車空間改善工程、星空遊程體驗計畫、自行車品牌行銷活動、周邊產業輔導行銷計畫、低碳食魚環境教育體驗遊程、專案管理等內容，全面升級七星潭風景區觀光遊憩品質，營造更優質、優化的海洋城市景觀。

縣長徐榛蔚表示，七星潭風景區旅客服務中心將整合地方觀光資源、創造當地就業機會、提升旅遊服務產業結合度，並增加在地文化與觀光活動的緊密結合，帶動地方整體經濟效益，打造國際觀光新亮點，提供旅客完善友善的遊憩空間。

七星潭風景區旅客服務中心盤點轄區資源與各相關公私部門，並結合鄰近重要開發區、觀光景點、產業園區共同投入，間接帶動地區觀光旅遊、地方產業及觀光效益，進一步打造更優質的遊憩景區，提升海洋城市海岸風景區的景觀環境，全力推動花蓮觀光發展。