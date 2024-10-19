下周有熱帶系統發展　專家：可能有1到2個颱風生成

▲歐洲模式預測下周可能有兩個颱風生成。（圖／賈新興臉書）

記者李姿慧／台北報導

下周可能有颱風，氣象專家賈新興表示，下周一(21日)起南海到菲律賓東方外海有熱帶系統發展和移動趨勢，根據歐洲及AI模式預測，下周六前可能有1到2個颱風生成，其中下周二或三可能就有1個或2個颱風，路徑朝呂宋島往南海移動。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書上表示，氣候上10月平均有3至4個颱風生成，因此預估下周有颱風生成很正常，要特別觀察下周一(21日)起於南海至菲律賓東方外海熱帶系統的發展及移動趨勢；綜合歐洲模式預測及各AI模式預測均顯示，下周可能有1至2個颱風生成，目前預估，均朝呂宋島進入南海的方向移動。

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賈新興進一步說明，根據歐洲模式預測，下周有2個颱風發展機會較大，至於是否會有共伴效應，從歐洲模式看起來，低氣壓和東北季風產生共伴效應比較低，颱風通過呂宋島後就會減弱，要往南海後因海溫較暖，颱風才會轉強，影響南海往越南機會高。

另外，AI模式預測，只有一個颱風，不過參考過去AI模式對颱風強度預測偏弱，有可能菲律賓東方另一個低壓也可能是颱風，下周有2個颱風發展機會很大，颱風路徑將通過菲律賓呂宋島往南海。

至於未來天氣，賈新興說明，周日桃園以北及宜花有陣雨，午後中南部山區有零星短暫雨；下周一午後新竹以南山區有零星短暫雨，下周二東北角至宜花有零星短暫雨；下周三到下周四桃園以北及宜花有陣雨，午後南部山區有零星短暫雨。

賈新興指出，下周五北北基宜花有局部短暫雨，午後花東及恆春半島一帶有局部短暫陣雨；下周六午後山區有零星短暫雨，27日下個周日午後基隆至宜花有局部短暫陣雨，山區亦有零星短暫陣雨；28日北北基宜花有局部雨，午後北部及中南部有局部短暫陣雨。

賈新興也提醒，要留意今晚至周日以及下周二傍晚至下周五午前，宜蘭有局部較大雨勢發生的機率。