鋒面+東北季風雙影響「北台轉涼有雨」　下週秋颱共伴效應





▲今天下午東北季風影響，北台轉涼有雨。（圖／中央氣象署）



記者葉國吏／綜合報導

今(19)日上午晴時多雲。下午起「東北季風」南下北台轉涼，北部、東半部轉有局部雨，北海岸、東北部有較大雨勢。明(20)日北部、東半部有局部雨，仍有較大雨勢，北台偏涼高溫約27度。西北太平洋未來10天、大致有2或3個熱帶擾動，有「秋颱共伴效應」可能。

氣象專家吳德榮於「洩天機」教室發文指出，西北太平洋未來10天、大致有2或3個熱帶擾動發展，但各模式模擬的行徑，不但有差異、且不斷大幅調整。歐洲(ECMWF)模式25日20時模擬圖調整為、擾動通過菲律賓、已進入南海，未來轉向廣東。

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▲最新(18日20時)歐洲(ECMWF)模式25日20時模擬圖調整為、擾動通過菲律賓、已進入南海，未來轉向廣東(左圖)。美國(GFS)模式25日20時模擬圖則調整為、在呂宋島東北方海面，未來通過巴士海峽，向廣東海面前進(右圖)。（圖／洩天機）

美國(GFS)模式25日20時模擬圖則調整為、在呂宋島東北方近海，未來通過巴士海峽，向廣東海面前進。歐洲模式模擬、擾動距離冷空氣較遠，「秋颱共伴效應」較弱；美國)模式模擬則相對較近，「共伴效應」較強。不過，各國模式持續調整中，下定論還太早，應密切觀察。

今(19)日上午晴時多雲。下午起「東北季風」南下，北部、東半部轉有局部雨，北海岸、東北部有較大雨勢；下午起北台轉涼，其他地區白天微熱、早晚涼。各地區氣溫為：北部19至31度、中部22至33度、南部22至34度、東部19至33度。

▲今天鋒面到。（圖／中央氣象署）



明(20)日北部、東半部有局部雨，仍有較大雨勢，北台偏涼、最高溫約27度，其他地區氣溫降幅較小；晚起轉乾，降雨漸歇。下週一(21日)迎風面雲量仍多，背風面多雲時晴，氣溫略升；晚起水氣漸增，北海岸、東半部有局部短暫雨的機率。

下週二至週五(22至25日)東北季風增強、水氣多，北部、東半部轉有局部雨，下週二晚起東北部、東部有較大雨勢的機率，屆時應注意氣象署的即時訊息；北台明顯濕涼，其他地區氣溫小幅下降。