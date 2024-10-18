明變天「3地雨最猛」氣溫下滑5度　可能有颱風「最靠近時間曝」

▲鋒面通過加上東北季風增強，明天變天，北東轉濕涼。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天變天，鋒面通過加上東北季風增強，北部和東北部氣溫最多下滑5度，基隆北海岸、東北部和大台北有劇烈降雨，周日白天雨勢趨緩，不過下周三又有另一波東北季風來襲，北部、東北部再轉濕涼。下周可能有颱風生成，預估下周四、五將是熱帶系統最靠近台灣時刻。

中央氣象署預報員林定宜表示，明天天氣將出現很大轉變，鋒面通過加上東北季風增強，北部、東北部天氣轉涼，溫度下降3到5度，基隆北海岸、東北部、大台北降雨明顯，有局部短延時強降雨和大雨，桃竹苗和花東有局部短暫陣雨，其他地方多雲到晴，午後山區有零星短暫雷陣雨。

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氣溫預測方面，林定宜表示，北部、東半部溫度約23到31度，中南部24到32度；這波東北季風將持續到周日清晨，周日白天受東北季風影響，北部、東北部仍稍涼，下周一東北季風減弱，氣溫回升。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

後續降雨趨勢上，林定宜說明，周日白天到下周二水氣稍微減少，雨勢比較緩和，基隆北海岸、桃園以北、東北部有局部短暫雨，花東有零星降雨，其他地方多雲到晴，午後山區有零星短暫雷陣雨。

下波東北季風增強時間落在下周三，林定宜表示，北部、東北部將再度轉為濕涼，北部、東半部降雨機率增，其他地方多雲到晴，午後南部和中部山區也有零星短暫雨，下周四和下周五除東北季風影響外，菲律賓東方海面低壓帶接近，水氣增多，北部、東北部有短暫陣雨，中南部和花東有局部短暫陣雨，其他地方雲量偏多，午後南部和中部山區有局部短暫陣雨。

下周不排除有颱風生成，林定宜表示，菲律賓東方海面大低壓區，中間有兩三團擾動，預期最後將整合成一個，不排除發展成颱風，下周後期可能往呂宋島或者台灣東方外海接近，預測可能下周四或下周五是較台灣靠近時間點，台灣降雨多大和降溫多少，端視熱帶系統接近程度，不過後期發展位置、強度、路徑都還有很大不確定性，仍需進一步觀察。

此外，周日桃園至雲林沿海空曠地區、恆春半島及蘭嶼、綠島、澎湖、金門，馬祖有9至10級強陣風，雲林以北、東半部、各離島的沿海浪高可達2至4米。

▲天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

