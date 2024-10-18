　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

明變天「3地雨最猛」氣溫下滑5度　可能有颱風「最靠近時間曝」

▲▼大雨,下雨,雨天,天氣,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行人,撐傘,雨傘,路人,過馬路,斑馬線,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲鋒面通過加上東北季風增強，明天變天，北東轉濕涼。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天變天，鋒面通過加上東北季風增強，北部和東北部氣溫最多下滑5度，基隆北海岸、東北部和大台北有劇烈降雨，周日白天雨勢趨緩，不過下周三又有另一波東北季風來襲，北部、東北部再轉濕涼。下周可能有颱風生成，預估下周四、五將是熱帶系統最靠近台灣時刻。

中央氣象署預報員林定宜表示，明天天氣將出現很大轉變，鋒面通過加上東北季風增強，北部、東北部天氣轉涼，溫度下降3到5度，基隆北海岸、東北部、大台北降雨明顯，有局部短延時強降雨和大雨，桃竹苗和花東有局部短暫陣雨，其他地方多雲到晴，午後山區有零星短暫雷陣雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣溫預測方面，林定宜表示，北部、東半部溫度約23到31度，中南部24到32度；這波東北季風將持續到周日清晨，周日白天受東北季風影響，北部、東北部仍稍涼，下周一東北季風減弱，氣溫回升。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

後續降雨趨勢上，林定宜說明，周日白天到下周二水氣稍微減少，雨勢比較緩和，基隆北海岸、桃園以北、東北部有局部短暫雨，花東有零星降雨，其他地方多雲到晴，午後山區有零星短暫雷陣雨。

下波東北季風增強時間落在下周三，林定宜表示，北部、東北部將再度轉為濕涼，北部、東半部降雨機率增，其他地方多雲到晴，午後南部和中部山區也有零星短暫雨，下周四和下周五除東北季風影響外，菲律賓東方海面低壓帶接近，水氣增多，北部、東北部有短暫陣雨，中南部和花東有局部短暫陣雨，其他地方雲量偏多，午後南部和中部山區有局部短暫陣雨。

下周不排除有颱風生成，林定宜表示，菲律賓東方海面大低壓區，中間有兩三團擾動，預期最後將整合成一個，不排除發展成颱風，下周後期可能往呂宋島或者台灣東方外海接近，預測可能下周四或下周五是較台灣靠近時間點，台灣降雨多大和降溫多少，端視熱帶系統接近程度，不過後期發展位置、強度、路徑都還有很大不確定性，仍需進一步觀察。

此外，周日桃園至雲林沿海空曠地區、恆春半島及蘭嶼、綠島、澎湖、金門，馬祖有9至10級強陣風，雲林以北、東半部、各離島的沿海浪高可達2至4米。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲天氣趨勢。（圖／氣象署提供）
 

ET快訊
金鐘獎／王彩樺彎腰「34D」蹦出來　夏和熙：裡面都沒穿
明變天「3地雨最猛」　可能有颱風「最靠近時間曝」
金鐘獎／《嗨！營業中》5人登紅毯！　莎莎洩「川字腹肌」超搶眼
金鐘獎／苗可麗戰袍「上下全開」　邪惡春光畫面外洩
貨運主管遭無照少年撞死　華航遺憾發聲
金鐘獎／王彩樺「東西半球全迸出」！首入圍哭了
金鐘獎／紅毯神秘超兇妹「UU邊走邊晃」穿超低胸
金鐘獎／路跑女神禮服太緊！車頭燈炸出一半
金鐘獎／紅毯驚見「沙漏腰女神」！穿魚尾服超辣真實身材曝光
金鐘獎／大霈「純白平口禮服」！　細腰、美腿大放送
快訊／國道客運陷恐怖火海！　緊急撲滅中

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

婆婆乾女兒「坐客廳激戰老公」　孕妻崩潰見全程！才知是前女友

明變天「3地雨最猛」氣溫下滑5度　可能有颱風「最靠近時間曝」

貨運主管遭無照少年撞死　華航遺憾發聲「籲外界給家屬空間」

下周三迎「霜降」　命理師揭開運密碼：好事成雙

高雄郵輪旅遊人數腰斬挨轟「快速過氣」　45億旅運中心恐淪蚊子館

趕捷運！能提早買單程票「隔天再用嗎」　規定曝光

去鹽酥雞攤必買什麼？大票撞「1組合」笑了：基本盤

少年無照撞死3人「12年不能考照」　父母也有連帶處分

台中國際動畫影展開幕　10周年推慶典套票掀搶票熱潮

ICU醫曝高鐵「晚間、南下商務艙」超常見1類乘客　大票喊困擾

蛇行畫面曝！偷開車撞亡3人　15歲駕駛：會車緊張才失控的

監視器畫面曝！15歲少年「蛇行加速」撞騎士、店面1死2命危

北市轎車撞店家1死2命危　警當場逮捕15歲肇事駕駛

男友玩手遊中白貓湊近加入　女見牠認真緊盯螢幕笑翻XD

歐陽妮妮曝「懷孕當下」楊丞琳驚喜尖叫　「全家爆哭」歐陽龍：暫時別打牌了XD

新視角畫面曝光！男騎士愣住2秒被15歲駕駛撞飛：根本閃不掉

阿本「不想再演」出櫃..38歲才敢放鬆玩　拍BL劇「初嘗戀愛美好」：此生沒感受過

曾之喬揭曉寶寶性別 「獨一無二的你」　＃星光雲REELS

8萬年一遇！紫金山彗星現蹤　玉山氣象站也捕捉絕美畫面

「一世代」連恩佩恩墜樓身亡..享年31歲　死前疑情緒失控「飯店大廳摔筆電」

婆婆乾女兒「坐客廳激戰老公」　孕妻崩潰見全程！才知是前女友

明變天「3地雨最猛」氣溫下滑5度　可能有颱風「最靠近時間曝」

貨運主管遭無照少年撞死　華航遺憾發聲「籲外界給家屬空間」

下周三迎「霜降」　命理師揭開運密碼：好事成雙

高雄郵輪旅遊人數腰斬挨轟「快速過氣」　45億旅運中心恐淪蚊子館

趕捷運！能提早買單程票「隔天再用嗎」　規定曝光

去鹽酥雞攤必買什麼？大票撞「1組合」笑了：基本盤

少年無照撞死3人「12年不能考照」　父母也有連帶處分

台中國際動畫影展開幕　10周年推慶典套票掀搶票熱潮

ICU醫曝高鐵「晚間、南下商務艙」超常見1類乘客　大票喊困擾

婆婆乾女兒「坐客廳激戰老公」　孕妻崩潰見全程！才知是前女友

統一獅恐怖對手　平野：不會忘記挑戰者心態

連恩「生前最後見到的成員」　一世代奈爾痛喊：沒想到那晚擁抱是永別

金鐘獎／日妹妹頭舞團現身紅毯！　網看特寫嚇到：怎麼都長一樣

台中驚見石虎骨折躺路中！好心人救援幸運復原中　超萌模樣曝

金鐘獎／紅毯突被問哪個政治人物「反差最大」？視網膜謹慎給答案了

德保拉是兄弟最好投手　平野談總冠軍戰帶3捕考量　

金鐘獎／陳庭妮在胡宇威身上留咬痕當幸運物　他害羞放閃「集氣奪獎」

金鐘獎／王彩樺一彎腰「火辣34D」蹦出來　夏和熙認了：裡面都沒穿

明變天「3地雨最猛」氣溫下滑5度　可能有颱風「最靠近時間曝」

可憐狗兒被放旋轉椅「高速狂轉2分鐘」　冷血正妹狂笑...網友怒了

生活熱門新聞

秋颱大爆發！　專家「至少中度以上」：對台灣會有影響

時空膠囊埋國中8年！開箱瞬間「全場破防」

鍾明軒害學校警衛被調職　校長曝原因

15歲少年「害3家庭破碎」　這1幕惹怒大票人：出來解釋

周末變天3地猛灌大雨　下周三恐有熱帶低壓「朝台灣接近」

少年撞3死明天招魂　家屬悲慟「絕對不會重判」

出國機票變便宜了！　「5國家」降幅最大

15歲少年撞3死！Threads帳號「唯一貼文」被灌爆

霜降開始「4星座」運勢暴跌！　要小心豬隊友

周六2地雨彈最猛「下到發紅帶紫」　一圖秒懂降雨趨勢

「超頂1款泡麵」日本人買爆缺貨　網驚：監獄也大賣

鍾明軒校園拍片警衛丟工作　真相：操場完工未驗收

車禍前1天！15歲少年發文「收勁戰」要分期

更多熱門

相關新聞

東北季風接力「涼雨彈襲2地」　可能有颱風靠近台灣東方

東北季風接力「涼雨彈襲2地」　可能有颱風靠近台灣東方

未來一周將有兩波變天和降溫，首波鋒面和東北季風明天(19日)來襲，北部和東半部下半天後將變天降溫，其中基隆北海岸、宜蘭、大台北可能有局部大雨，低溫探23度；下周三再有一波東北季風接力，北東轉雨，空曠地區低溫跌至21度。周末到下周不排除有颱風生成，後期路徑可能朝台灣東方靠近。

「換季式」冷空氣！陸低溫0度線進入華北 武漢23日低溫降至8度

「換季式」冷空氣！陸低溫0度線進入華北 武漢23日低溫降至8度

東北季風襲10天　下周二有熱帶系統「觀察共伴效應」

東北季風襲10天　下周二有熱帶系統「觀察共伴效應」

明天要變天了「北東甩雨降溫」　下周可能有秋颱　

明天要變天了「北東甩雨降溫」　下周可能有秋颱　

秋颱大爆發！　專家「至少中度以上」：對台灣會有影響

秋颱大爆發！　專家「至少中度以上」：對台灣會有影響

關鍵字：

天氣氣象氣象署氣溫溫度東北季風降雨颱風熱帶系統

讀者迴響

熱門新聞

內湖15歲少年撞死3人！　「家庭背景」曝光

內湖3死車禍今早現場！　當地人「瀰漫血腥味」

秋颱大爆發！　專家「至少中度以上」：對台灣會有影響

快訊／15歲少年送分局！　雙手掩面低頭不敢露面

剛偷鑰匙5分鐘就撞死3人！目擊者傻：下車時還在笑

15歲少年偷開車奪3命！爸帶晚餐奔警局探子

父重金聘2律師護兒　應訊到少年法庭「全程陪同」

剛出生男嬰丟河堤亡　狠心母急診：剛生小孩　

被黃曉明女友評「歌很猥瑣」！　伍佰回應了

15歲少年IG曝光！無腦炫耀「三寶日常」

15歲少年撞死人！同學現場受訪喊：駕駛有嚇到　一群人笑比YA

別碰！數千顆神秘黑球沖上雪梨海灘

15歲少年撞死3人！目擊者見死者「七孔流血、貼死牆上」嚇哭

繳停車費　「發票爽中1000萬」沒人領

快訊／少年偷開車撞死3人！　爸鞠躬道歉

更多

最夯影音

更多

蛇行畫面曝！偷開車撞亡3人　15歲駕駛：會車緊張才失控的

監視器畫面曝！15歲少年「蛇行加速」撞騎士、店面1死2命危

北市轎車撞店家1死2命危　警當場逮捕15歲肇事駕駛

男友玩手遊中白貓湊近加入　女見牠認真緊盯螢幕笑翻XD

歐陽妮妮曝「懷孕當下」楊丞琳驚喜尖叫　「全家爆哭」歐陽龍：暫時別打牌了XD

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面