大都會客運火燒車　網友曝3個月前搭同路線也聞煙味

記者黃翊婷／綜合報導

大都會客運2088路線國道客運昨日（18日）發生火燒車事件，幸好駕駛緊急應變疏散車上43名乘客，並未釀成憾事。不過，有網友聲稱，自己3個月前搭乘大都會客運2088路線國道客運時，也有聞到濃濃煙味，駕駛下車檢查卻找不到原因，乘客想出去出不去，只好自己開窗逃生，希望業者能好好檢討並改善問題。

▲事發當下火勢相當猛烈，整輛車幾乎燒成火球。（圖／記者郭世賢翻攝，下同。）

大都會客運2088路線KKA-0968號國道客運班車18日下午5時28分行經中山高速公路北上2.7公里處，有乘客表示車後傳來異味，黃姓駕駛立刻停靠路肩，打開前、後門疏散43名乘客至護欄外，沒想到就在這個時候，車輛引擎室出現火苗，加上車上滅火器失效，駕駛隨即撥打119報案請求協助，這才順利將火勢撲滅。

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事後，大都會客運表示，該車為2015年12月出廠，皆有進行各級保養，最近一次三級保養在113年3月5日完成，隨後於8月14日進行二級保養，車況正常，除了向乘客道歉並賠償每人2000元慰問金之外，後續也會配合接受主管機關查驗。

▲火勢被撲滅後的畫面。

不過，有網友在臉書社團「基隆人日常」發文聲稱，6月27日搭乘大都會客運2088路線國道客運時，也有聞到濃濃煙味，駕駛停在路肩下車檢查了很久，但煙味越來越重，乘客想出去卻出不去，只好自行開窗跳下去，再請駕駛開門疏散，希望業者能夠好好檢討並改善相關問題。

其他網友也紛紛留言表示，「這條路線需求量太大，天天不停輪轉，可能後端保養沒做到位，是時候好好體檢一下了」、「2088司機先生很有禮貌，也很努力工作，多給他們加油打氣！當然班次密集問題應該是業者要增加車輛，才有空車好好檢修」。

也有網友認為原PO警覺性很高，他開過10年的公車，跑100萬公里準備報廢，零件什麼時候會壞掉，又是哪裡的零件壞掉，駕駛其實也不知道，一旦火燒起來，滅火器根本來不及撲滅，大家應該都要有「警覺自保」的概念，若遇到類似狀況，可以請駕駛先讓乘客疏散至安全的地方，再去檢查車輛狀況。