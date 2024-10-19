　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大都會客運火燒車　網友曝3個月前搭同路線也聞煙味

記者黃翊婷／綜合報導

大都會客運2088路線國道客運昨日（18日）發生火燒車事件，幸好駕駛緊急應變疏散車上43名乘客，並未釀成憾事。不過，有網友聲稱，自己3個月前搭乘大都會客運2088路線國道客運時，也有聞到濃濃煙味，駕駛下車檢查卻找不到原因，乘客想出去出不去，只好自己開窗逃生，希望業者能好好檢討並改善問題。

▲▼ 國道1號北上2.8公里處八堵路段火燒車。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲事發當下火勢相當猛烈，整輛車幾乎燒成火球。（圖／記者郭世賢翻攝，下同。）

大都會客運2088路線KKA-0968號國道客運班車18日下午5時28分行經中山高速公路北上2.7公里處，有乘客表示車後傳來異味，黃姓駕駛立刻停靠路肩，打開前、後門疏散43名乘客至護欄外，沒想到就在這個時候，車輛引擎室出現火苗，加上車上滅火器失效，駕駛隨即撥打119報案請求協助，這才順利將火勢撲滅。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事後，大都會客運表示，該車為2015年12月出廠，皆有進行各級保養，最近一次三級保養在113年3月5日完成，隨後於8月14日進行二級保養，車況正常，除了向乘客道歉並賠償每人2000元慰問金之外，後續也會配合接受主管機關查驗。

▲▼ 國道1號北上2.8公里處八堵路段火燒車。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲火勢被撲滅後的畫面。

不過，有網友在臉書社團「基隆人日常」發文聲稱，6月27日搭乘大都會客運2088路線國道客運時，也有聞到濃濃煙味，駕駛停在路肩下車檢查了很久，但煙味越來越重，乘客想出去卻出不去，只好自行開窗跳下去，再請駕駛開門疏散，希望業者能夠好好檢討並改善相關問題。

其他網友也紛紛留言表示，「這條路線需求量太大，天天不停輪轉，可能後端保養沒做到位，是時候好好體檢一下了」、「2088司機先生很有禮貌，也很努力工作，多給他們加油打氣！當然班次密集問題應該是業者要增加車輛，才有空車好好檢修」。

也有網友認為原PO警覺性很高，他開過10年的公車，跑100萬公里準備報廢，零件什麼時候會壞掉，又是哪裡的零件壞掉，駕駛其實也不知道，一旦火燒起來，滅火器根本來不及撲滅，大家應該都要有「警覺自保」的概念，若遇到類似狀況，可以請駕駛先讓乘客疏散至安全的地方，再去檢查車輛狀況。

ET快訊
客運國道火燒車「女學生消失」！深夜找到了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大都會客運火燒車　網友曝3個月前搭同路線也聞煙味

鋒面+東北季風雙影響「北台轉涼有雨」　下週秋颱共伴效應

加水站、超商都有！他見一堆礦泉水標示「麥飯石」　內行揭密功效

高麗菜1顆破百元　栽種量增首現紅燈警戒

大都會客運火燒車　監理所要求提檢討改善「10／21查核」

客運燒成火球「旅客及時疏散」　大都會致歉：8月剛保養

親訪消基會為「外送運價倉促開會」致歉　公路局長：氣氛很好

獨家／酸嘉中抓遲到「肯定是怕我們」！台中二中道歉：教練將請辭

藝術家與外婆共創！從空襲警報到尋找泳池　探討女性身體、空間關係

婆婆乾女兒「坐客廳激戰老公」　孕妻崩潰見全程！才知是前女友

海空雙港加乘產業交通優勢　台中港國際觀光悠活誘發移居

Energy金鐘舞台合作Avantgardey　〈放手〉刀群舞+16蹲超震撼！

哈瑪斯領袖證實遭擊斃！　喪命前朝無人機丟木棍反抗

新視角畫面曝光！男騎士愣住2秒被15歲駕駛撞飛：根本閃不掉

陳漢典「神預言」哈林拿獎！　庾澄慶超嗨：我說會就是會

Sandy開場互動吳宗憲　「四個小孩三個out斗XD」

炫車奪3命！父重金聘2律師護獨子　鞠躬道歉：對不起，我不會教小孩

蛇行畫面曝！偷開車撞亡3人　15歲駕駛：會車緊張才失控的

許效舜「戴300萬」在身上　澎恰恰直盯「要拿去換現金？」

樹林重機撞「違規穿越行人」　20歲女友甩飛、男路人不治

大都會客運火燒車　網友曝3個月前搭同路線也聞煙味

鋒面+東北季風雙影響「北台轉涼有雨」　下週秋颱共伴效應

加水站、超商都有！他見一堆礦泉水標示「麥飯石」　內行揭密功效

高麗菜1顆破百元　栽種量增首現紅燈警戒

大都會客運火燒車　監理所要求提檢討改善「10／21查核」

客運燒成火球「旅客及時疏散」　大都會致歉：8月剛保養

親訪消基會為「外送運價倉促開會」致歉　公路局長：氣氛很好

獨家／酸嘉中抓遲到「肯定是怕我們」！台中二中道歉：教練將請辭

藝術家與外婆共創！從空襲警報到尋找泳池　探討女性身體、空間關係

婆婆乾女兒「坐客廳激戰老公」　孕妻崩潰見全程！才知是前女友

道瓊、標普創新高　台積電ADR走跌2.46％

大都會客運火燒車　網友曝3個月前搭同路線也聞煙味

鋒面+東北季風雙影響「北台轉涼有雨」　下週秋颱共伴效應

真主黨齊射火箭　攻擊以色列海法市及其北方區域

影／台灣技術破解蟲蟲危機！　牡丹江水稻「皇家貢米」銷量大翻倍

金鐘獎／吳姍儒主持網狂讚「首吐心聲」！　爆產後吳宗憲失聯13小時真相

Nissan預告「電動車平價V2G技術2026英國率先推出」民眾賣電更容易

加水站、超商都有！他見一堆礦泉水標示「麥飯石」　內行揭密功效

國營事業唯一　港務公司航港智慧聯網服務獲數位轉型鼎革獎

《黑白大廚》三星是優良領導人　四隊長領導方式可成管理學教材

今天現折1410元 古早味芋頭酥買4包送4包

生活熱門新聞

明變天「3地雨最猛」氣溫下滑5度　可能有颱風「最靠近時間曝」

貨運主管遭無照少年撞死　華航遺憾發聲「籲外界給家屬空間」

婆婆乾女兒「坐客廳激戰老公」　孕妻崩潰見全程

客運燒成火球「旅客及時疏散」　大都會致歉：8月剛保養

獨／酸嘉中抓遲到「因為怕我們」！台中二中道歉

秋颱大爆發！　專家「至少中度以上」：對台灣會有影響

高麗菜1顆破百　栽種量增首亮紅燈

一堆礦泉水標示「麥飯石」！內行揭密功效

ICU醫曝高鐵1類乘客變多　大票喊困擾

亂寫匯款備註「會影響信用？」　專家打臉：1行為恐被報警

「超頂1款泡麵」日本人買爆缺貨　網驚：監獄也大賣

國小不叫名只叫號？網：保護個資

5老鳥集體離職！傳產新人「部門剩4人」怕爆

AI揭2寶可夢「最能代表台灣人」　網一看鼻酸

更多熱門

相關新聞

國1八堵段火燒車！司機衝上前滅火救43人

國1八堵段火燒車！司機衝上前滅火救43人

國道1號北上2.8公里處八堵路段今(18日)傍晚5時許驚傳火燒車，一輛2088客運因不明原因突然起火燃燒，整輛車停靠路邊後隨即陷入恐怖火海，所幸車上43人與1名司機即時疏散，無人受困傷亡。對此，有目擊者透露，司機在第一時間不僅機警將車輛停靠路肩並疏散車上43名乘客，還冒險衝上前滅火，相當英勇。

大都會客運火燒車　監理所要求提檢討改善「10/21查核」

大都會客運火燒車　監理所要求提檢討改善「10/21查核」

謝國樑感謝2088B再增1班次　嘉惠深澳坑地區通勤市民

謝國樑感謝2088B再增1班次　嘉惠深澳坑地區通勤市民

彩虹公車復刻版重出江湖　大都會客運打造大復康巴士

彩虹公車復刻版重出江湖　大都會客運打造大復康巴士

謝政鵬女友遭輾斃　謝淑薇：抵制肇事客運

謝政鵬女友遭輾斃　謝淑薇：抵制肇事客運

關鍵字：

大都會客運

讀者迴響

熱門新聞

國道火燒車「女學生消失」深夜找到了

吳姍儒超巨車頭燈外露！吳宗憲開罵

15歲少年撞死人！外公急打越洋電話：很難過

金鐘獎／追思VCR「沒有汪建民」出現余苑綺…三立曝原因

明變天「3地雨最猛」氣溫下滑5度　可能有颱風「最靠近時間曝」

電費來了「一票人哭慘」　他見1萬8：沒這麼扯過

貨運主管遭無照少年撞死　華航遺憾發聲「籲外界給家屬空間」

婆婆乾女兒「坐客廳激戰老公」　孕妻崩潰見全程

鍾明軒闖校園拍片「校長證實開除警衛」

客運燒成火球「旅客及時疏散」　大都會致歉：8月剛保養

《超級夜總會》奪主持人獎原因曝光

金鐘獎／Sandy胸前全開「內衣外露超兇」

【完整名單】金鐘59節目得獎名單！

澎恰恰苗可麗後台哭成一團許效舜哽咽

坤達得獎一喊「老婆❤」結巴了！16字公開放閃

更多

最夯影音

更多

海空雙港加乘產業交通優勢　台中港國際觀光悠活誘發移居

Energy金鐘舞台合作Avantgardey　〈放手〉刀群舞+16蹲超震撼！

哈瑪斯領袖證實遭擊斃！　喪命前朝無人機丟木棍反抗

新視角畫面曝光！男騎士愣住2秒被15歲駕駛撞飛：根本閃不掉

陳漢典「神預言」哈林拿獎！　庾澄慶超嗨：我說會就是會

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面