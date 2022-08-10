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彩虹公車復刻版重出江湖　大都會客運耗資500萬元打造大復康巴士

▲▼大都會客運彩虹公車以大復康巴士形式重出江湖。（圖／記者李姿慧攝）

▲大都會客運彩虹公車以大復康巴士形式重出江湖。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

北市彩虹公車重出江湖！首都客運、台北客運、大都會客運推出6輛大復康巴士，其中大都會打造復刻版全新彩虹公車大復康巴士，明(8/11)起上路將出現在蘆洲站508區、14或274路線，台北客運董事長特助李婷娜說，該車耗資500多萬元打造，大都會客運讓彩虹公車重出新湖，盼喚起大家對公車的美好回憶。

彩虹公車為大都會客運前身的台北市公車處在1987年7月引進，首都客運、台北客運董事長特助李婷娜表示，在1987年沒有捷運年代，大都會客運前身、北市公車處引進彩虹巴士，是所有台北市人們共同回憶，也是北市公車珍貴文化資產，大都會客運讓彩虹公車重出江湖，並打造成大復康巴士，喚起大家對公車美好的回憶，證明公車是所有民眾的好朋友，希望大家對公車有信心，後疫情時代多多搭乘，一起振興公共運輸。

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▲▼大都會客運彩虹公車以大復康巴士形式重出江湖。（圖／記者李姿慧攝）

▲▼大都會客運彩虹公車以大復康巴士形式重出江湖。（圖／記者李姿慧攝）

▲▼大都會客運彩虹公車以大復康巴士形式重出江湖。（圖／記者李姿慧攝）

首都客運、台北客運、大都會客運各別有2輛大復康巴士，每輛提供6個無障礙座位，較低底板公車2個座位及長途客運1個座位多，其中大都會客運將其中一輛大復康巴士打造成復刻版彩虹公車，除行駛北市聯營公車路線包括蘆洲站508區、14或274路線外，也將提供身障團體租用。

▲▼大都會客運彩虹公車以大復康巴士形式重出江湖。（圖／記者李姿慧攝）

▲▼林欣蓓受邀體驗大都會客運彩虹公車大復康巴士。（圖／記者李姿慧攝）

▲▼大都會客運彩虹公車以大復康巴士形式重出江湖。（圖／記者李姿慧攝）

知名輪椅部落客「金剛芭比」林欣蓓今也受邀體驗，林欣蓓說，這一刻很感動，2012年是她這輩子第一次搭公車，也是大四畢業時，她很晚進入社會，因為以前公車是樓梯不是很方便，後來開始有無障礙友善設施，她也開始走社會，包括工作和自由生活，不用靠父母手足才能走出來，也感謝還有機會再度搭客運的車去更多地方，每次這些公車或客運司機淋著雨、曬著太陽拿著無障礙斜坡板，是讓她們走入社會的推力。

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