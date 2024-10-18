▲「紫金山–阿特拉斯」彗星全台熱追，桃園濱海用手機就能拍到

▲追彗星，要以沒有光害的地方尋找。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「紫金山–阿特拉斯」是近年來最亮的彗星，近日全臺各地不少天文迷為捕捉它的身影，在桃園永安漁港、許厝港濕地、豬鼻子沙灘等濱海地區，湧進許多人潮卡位搶拍。桃園市觀光旅遊局周柏吟局長18日表示，這兩天很多攝影愛好者在桃園濱海拍到「紫金山」甩尾，甚至有青埔地區的民眾在自家大樓用手機就拍到，在網路上引起熱議。

周柏吟說，但彗星實際上透過肉眼是很難看得見，還是要以沒有光害的地方尋找。根據臺北天文科學館指出，10月12日彗星最接近地球，日落後出現在西方地平面附近，觀測難度高，需要有天氣條件的配合。預計在本周日（20日）前彗星亮度仍在4等以上，民眾可於傍晚6點起朝西方低空尋找，使用雙筒望遠鏡就可清楚看見，幸運的話手機也拍能得到。

▲竹圍漁港拍攝彗星人潮。(圖／攝影師鄭皓哲提供)

周柏吟指出，大園區許厝港濕地和豬鼻子沙灘，有著五星級的落日大景，民眾可以在看完日落後，緊接著等待「紫金山」的身影，感受桃園珍珠海岸的自然魅力。除了桃園海邊適合追星，北橫山區更是繁星無數，尤其在巴陵地區、拉拉山腳下，光害非常少，抬頭就能看見許多星星。

他指出，先前觀旅局架設在山上的4K攝影機即時影像就有捕捉到流星雨，同時也辦理了北橫流星雨之夜，深獲好評，因此未來將會把探索北橫-星河山城系列遊程持續推廣下去。於本次彗星熱潮中當然也少不了要追蹤即時影像畫面，特別推薦拉拉山三龜戲水及上巴陵停車場，兩處光害少為最佳觀星地點，目前皆已建置全視角可調整式4K鏡頭，也明顯追蹤到紫金山-阿特拉斯彗星清楚的畫面，預估10/20前仍有很大機會可以觀賞到，歡迎大家和觀旅局一起來追星。