桃園112年度SBIR計畫50家企業　帶動逾9.5億元產值

▲桃園「地方型SBIR」成果發表會。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市112年度地方產業創新研發推動計畫「地方型SBIR」成果發表會，17日於市府舉行。市長張善政表示，地方型SBIR計畫即是希望協助及輔導本市企業，讓他們都能在AI浪潮中站穩腳步，於供應鏈中覓得商機。對於50家菁英業者，順利通過地方型SBIR的審查並展現豐碩的執行成果，期成為桃園越來越亮眼的代表企業。

張善政並鼓勵桃園市的所有企業，未來在申請SBIR補助時，可考慮結合AI相關供應鏈以發揮綜效，提高獲得補助的機會；市府也會透過「以大帶小」的方式協助企業往智慧製造的方向邁進，盼能藉此帶動整個產業供應鏈，創造更多商機。

此外，市府也將於近期成立「智慧產業學院」，提供中小企業適切且密集的學習課程，讓企業有機會可以運用學院資源，提升員工智慧製造領域相關知能，提升企業競爭優勢並造就亮眼成果。

市府經發局表示，市府自101年起與經濟部共同推動地方型SBIR計畫，鼓勵在地中小企業投入研發創新，提供單一企業每案最高100萬元補助，2家共同提案的企業最高補助200萬元；112年度受此計畫補助的50家企業，以約4千萬的補助，帶動近9.5億的產值，不僅反映桃園企業技術升級轉型的需求，也顯示各產業在創新應用上的無限可能。