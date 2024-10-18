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親訪消基會為「外送運價倉促開會」致歉　公路局長：氣氛很好

▲▼宅配,外送,防疫,UBereat,foodpanda。（圖／記者周宸亘攝）

▲交通部推動訂定外送運價準則。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部日前預告外送合理運價準則草案，不過原定昨(17日)邀相關單位研商，受邀的消基會不滿交通部突襲式通知開會，交通部長陳世凱和公路局長陳文瑞昨為聯繫疏失公開致歉，陳文瑞及交通部司長林福山今傍晚6時前往拜訪消基會董事長，當面致歉並邀請出席後續會議，消基會也同意未來將派員參加。

交通部日前預告「外送合理運價準則」草案，原定昨日邀相關單位及消基會開會說明，不過因消基會不滿被突襲式通知開會拒出席，交通部會前半小時臨時取消會議。

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交通部公共運輸及監理司長林福山及公路局長陳文瑞今(18)日晚間拜會消基會董事長吳榮達，對昨公路局召會過於倉促，造成消基會困擾，再次表達歉意，並共同為鞏固消費者權益努力。

公路局表示，今日拜會首先先就「汽車運輸業管理規則第108條之1」及「汽車運輸業客貨運運價準則第8條之1及第8條之2」修正草案的立法目的，是為「外送定價透明化、民眾保障最大化」向消基會進行說明。消基會表示後續將參與公路局會議，協調可出席人員，參加公路局後續安排的討論會議。

公路局長陳文瑞受訪時表示，今日與消基會見面氣氛很好，公路局也當面表達歉意，並說明立法目的，當面邀請消基會參與後續討論會議，消基會董事長也同意會派員參加，但希望給予充裕時間指派代表並表達消基會意見，下周同仁會持續與消基會和各單位協調開會時間，下次開會時間還未定案。

公路局說明，法案預告至113年10月25日，交通部及公路局非常重視對消費者、外送平台、外送員工會等相關意見，除於預告期間持續積極蒐集各方意見外，對目前消費者端、外送平台、外送員有所表達之相關意見也會完整蒐羅各方意見，並安排在各方均可共同參與的時間召開會議進行討論。在外送運價可達充分透明及消費者權益可充分保障下才會進入法制作業程序，不會馬上公告實行，讓外送運價透明化機制更加完善及全面。

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