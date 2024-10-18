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少年無照撞死3人「12年不能考照」　父母也有連帶處分

▲▼ 內湖重大車禍，15歲少年偷外祖父的車衝進臭豆腐店，造成3人死亡。（圖／記者黃彥傑攝）

▲15歲無照少年偷開外祖父的車，衝撞臭豆腐店，造成3人死亡。（圖／記者黃彥傑攝）

記者李姿慧／台北報導

根據交通部統計，今年1月到7月少年無照駕駛事故達3502件，釀46死、5369傷，已呈現下滑趨勢，不過昨一名15歲少年無照偷開祖父休旅車釀3死，再遭質疑無照駕駛罰則太輕。交通部表示，這起事故少年將有12年時間不能考照，雙親或監護人也有連帶責任，需一起上道安講習。

交通部統計，今年1至7月整體少年無照駕駛事故達3502件，但相較去年同期減少1221件，下降25.9％。今年1到7月無照少年肇事也造成46人死亡、5369人受傷，其中死亡部分較去年同期死亡減少8人，減少14.8％。另外，今年1至7月少年無照死亡人數有27人，包括機車無照死亡26人、汽車無照死亡1人。

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交通部表示，去年6月底針對無照駕駛已修法加重罰則，罰鍰上限最高提高到2.4萬元，監護人連坐參加道安講習、車主可吊扣車牌，未來對無照駕駛罰則也將滾動式檢討。

此外，交通部指出，去年6月底加重無照駕駛罰則中，也新增規定無照駕駛將至少4年不能考領駕照，若無照駕駛還肇事致人死亡，將有12年不能考照，若無照肇事致人重傷則是10年不能考照，致人輕傷為8年不能考照。因此，該起事故肇事的15歲少年將面臨12年內不能考取駕照。

交通部指出，18歲以下青少年違規肇事，監護人和家人都會有連帶責任，駕駛人的違規行為則是處罰駕駛人，監護人和父母則連帶要一起上道安講習。

該名少年偷開外祖父休旅車，外祖父是否也會有連帶責任？交通部表示，若車主明知對方無照仍借車給他，車主將遭吊扣車牌，若出國前、事先約定也可能構成該問題，但這起事件需要個案釐清責任和判定。

交通部表示，後續對於無照罰則會持續滾動檢討、分析原因，未成年無照駕駛原因多元，將持續邀集相關單位研商更完善輔導關懷機制等配套措施。

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