雲林縣長張麗善率團參訪林百貨　黃偉哲分享古蹟活化經驗多交流

▲雲林縣長張麗善18日下午率領縣府團隊，參訪台南市定古蹟原林百貨，並與台南市長黃偉哲進行經驗分享及意見交流，期待未來兩個城市加強經驗交流，讓雙方發展更加繁榮興盛。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



雲林縣長張麗善18日下午率領縣府團隊，參訪台南市定古蹟原林百貨，藉由參訪了解市府對古蹟活化再利用及其營運招商模式，並與市府進行經驗分享及意見交流，市長黃偉哲肯定雲林縣在張縣長的帶領下，正從農業縣朝向文化都市發展，期待未來兩個城市加強經驗交流，讓雙方發展更加繁榮興盛。



黃偉哲表示，台南作為文化之都，為使市有財產及古蹟建築有更多元運用，積極鼓勵民間參與投資，透過公私部門協力，促成公共建設、古蹟活化再利用，市定古蹟原林百貨委託民間經營案即為成功的案例之一，市府邀請民間經營團隊加入，期待更多元化的經營創意及專業，讓古蹟空間能獲得更為妥善的維護與發展願景。



黃偉哲強調，台南對於古蹟儲存的做法主要是要能活用，如忠義國小的武德殿，學生直到現在都還作為禮堂使用，台南市美術館一館的前身就是日治時期的警察署。另外台灣設計展將於10月26日在台南舉行，西市場是這次展覽的主場地之一，也是將古蹟活化的最好的範例。





雲林縣長張麗善表示，雲林縣興建於1950年的歷史建築「原雲林縣警察局」，坐落於斗六舊城核心範圍中心點，鄰近斗六火車站，具有未來文化觀光的潛力。這棟歷史建築本體共2樓的建物總面積大約跟林百貨差不多，目前已大致完成細部設計定稿，未來預計結合文史展示、賣店展售等模式進行再利用，藉本次參訪期借鏡林百貨營運心得及優點，以增加歷史建築再利用效益。



文化局表示，林百貨於1932年開幕，為南台灣第一間百貨公司，2013年整修完成後，委外交由高青時尚股份有限公司營運，自2014年6月開幕迄今，已逾850萬人次造訪，創造11億以上之營業收入，營運單位更於今年啟動ESG認證專案，並持續辦理偏鄉公益活動，創造就業、消費、投資多赢局面，為文化首都留下更多屬於當代的城市記憶，持續為老建築開創新生命及歷史新頁。





市長黃偉哲感謝雲林縣政府團隊對於台南古蹟活化再利用的肯定，經由此次的交流參訪，市府團隊亦收穫滿滿，期待彼此能更加精進，繼續為台灣的古蹟建築及空間創造新價值與新篇章。