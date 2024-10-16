黃偉哲駁力暘弊案怒斥「惡質」　黃國昌酸：吃到立院民進黨團口水？

▲民眾黨團總召黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

立院民眾黨團總召黃國昌、立委張啓楷16日指控，民進黨籍台南市長黃偉哲、時任經濟部長王美花圖利力暘集團卻遭縱放，黃偉哲反批「惡質」，稱公文上明明是經發局「代為決行」。對此，黃國昌回應，經濟部提供的正式公文，並沒有經發局長代為決行，不知黃偉哲是吃到立院民進黨團口水，膝反射式指摘他只講一半？

針對黃偉哲斥責黃國昌「惡質」，黃國昌回應，今日記者會出示的公文，是經濟部於9月20日回復，經濟部提供正式公文並沒有黃偉哲所稱經發局長代為決行云云，黃偉哲不知是否吃到民進黨立法院黨團口水，膝反射式指摘本人只講一半，無視相關公文是「民進黨政府的經濟部」所提供事實。

黃國昌提及，建議黃偉哲在去與經濟部爭論，為何提供「市長署名回復」的公文給立委前，務必針對「台南市政府顧問」、「民進黨中執委」因違法掩埋費爐碴遭起訴的郭再欽，2021年2月居間安排力暘集團總裁古聖煇拜會黃偉哲與陳凱凌，「反映」申請進度延宕、「建議」採取聯審制加速審查後，旋即在3月撤換原承辦科的科長，並同意改型聯審制向廣大的市民釋疑，而不是愛將陳凱凌違法被抓包後，就想把所有責任往他身上推，視責任政治於無物。