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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲私下問USB是否會破解？　吳宗憲駁：我沒講過的話不要亂扯

▲國民黨立委吳宗憲。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委吳宗憲。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

名嘴黃暐瀚爆料，民眾黨主席柯文哲當初無保請回後，有詢問國民黨立委吳宗憲USB能否破解。對此，吳宗憲今（18日）受訪直言，「這議題蠻瞎的」，自己跟柯文哲完全不認識，至今柯也從來沒有一天找他私下講過話；吳強調，若有人要從法律制度面之外消費柯，「我是絕對不會配合演戲，我這個人是實話實說，我講過的話一定會認，我沒講過就不要亂扯」。

吳宗憲說，這個問題應該要問黃暐瀚而不是問他，他回憶那天「從台北到花蓮機上，我旁邊坐著徐巧芯，我坐在靠近機頭的位置，柯文哲主席跟黃國昌委員坐在最後一排，同排走道另一側是朱立倫主席，所以不存在飛機上找我談這件事，機場到公祭現場的巴士，我旁邊坐黃健豪，也不存在私下找我」。

吳宗憲說，他跟柯文哲完全不認識，「到今天為止，他從來沒有一天找我私下講過話」。花蓮現場確實有非常多人關心這案子，任何時間只要遇到柯主席，旁邊一定圍繞超過10個人以上，「當天確實有人談論起這個，有人有提任何問題，不是專對我一個問，是閒聊的方式，我講得一定是檢方的SOP」。

吳宗憲表示，任何人、任何時候談論到這個議題，「我一定會講得很清楚，只要是搜索現場扣到的手機、硬碟、隨身碟等，任何電磁紀錄的東西，一定會進行數位解析跟還原，這是檢方的SOP」。

吳宗憲說，但這個問題根本不用問他，現場每一位記者都知道，怎麼會變成柯文哲私下找他、神情緊張？吳說，如果有人要搭舞台演戲，從法律制度面之外要消費柯文哲主席，「我是絕對不會配合演戲，我這個人是實話實說，我講過的話一定會認，我沒講過就不要亂扯」。

吳宗憲重申表示，在飛機上、巴士上甚至公祭都有人錄影，網路上也還找得到，「我坐哪裡都很清楚，我只能說這是蠻無聊的議題，就到此為止」。

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