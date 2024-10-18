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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

轟柯文哲「搶錢、搶糧、搶聲量」　她嘆：把錢轉移成各種喜歡的樣子

▲▼柯文哲 。（圖／記者劉昌松攝）

▲北檢為釐清京華城容積案，17日再度提訊民眾黨主席、前台北市長柯文哲。（圖／記者劉昌松攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

北檢近日以民眾黨主席柯文哲的政治獻金流向，作為傳喚京華城容積案證人的依據。對此，政治評論員吳靜怡今（18日）表示，柯文哲透過政黨影響力「搶聲量」、向企業家「搶錢」，同時，還跟小草「搶糧」，她不禁感嘆，柯文哲帶給民眾黨和台灣年輕人的後遺症，就是黨主席能把錢從民眾黨內轉移成各種自己喜歡的樣子，更可惡的是，讓這些年輕人認為圖利不是貪污。

吳靜怡指出，柯文哲透過政黨影響力和媒體資源不斷「搶聲量」要募款，對許多企業家「搶錢」都記錄在內帳裡，柯文哲還跟小草「搶糧」乞討便當錢都登錄在外帳。

吳靜怡認為，從民眾黨創立到柯文哲自己去選總統，都在用理想包裹著貪財，很遺憾，即便1640萬人都看懂柯文哲圖利又貪污，卻還有660萬人在司法不公的宇宙裡旋轉。

此外，吳靜怡提及，昨日，新聞爆出民眾黨辦公室攝影器材遭竊，資訊人員與「同事衝突」後，偷器材洩憤並拿去變賣，民眾黨報警後，透過監視器畫面逮到，全案偵辦後依竊盜案移送北檢偵辦。

在得知民眾黨報警的事之後，吳靜怡直指，那麼謝國樑的200萬有沒有進黨部？誰拿走了？怎麼能不調查？偷相機當然有罪，但偷錢怎麼就沒有任何動作和態度。

吳靜怡感慨，從柯文哲政治獻金假帳案到京華城圖利貪污弊案，民眾黨從未對外宣布啟動調查，一貫用「幻想」、「科幻小說」給予外界回應，面對亂無章法的反駁也從無道歉，反而不斷叫公關公司一堆網軍出征。

吳靜怡進一步說明，民眾黨運用網路、網軍「搶聲量」方式不斷對司法吐口水，淹沒年輕人可以滑到的資訊，對檢調公信力產生一定很大影響，即便「1500是時間」這樣瞎扯的解釋，年輕人也都收到，也信了，反正口水先噴，把檢調和媒體弄臭，其它再說。

最後，吳靜怡怒嗆，柯文哲帶給民眾黨和台灣年輕人的後遺症，就是黨主席能把錢從民眾黨內轉移成各種自己喜歡的樣子，更可惡的是，民眾黨讓這些年輕人認為圖利不是貪污，收受現金不是犯罪，民眾黨成為柯文哲的昂貴遮羞布。

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