道歉了！黃暐瀚認USB事件「言多必失」　強調：以吳宗憲說明為準

▲資深媒體人黃暐瀚 。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

資深媒體人黃暐瀚日前爆料，民眾黨柯文哲一開始在京華城案無保請回後，曾詢問曾任檢察官的國民黨立委吳宗憲，「USB能否被破解」，然而，黃暐瀚的爆料，隨後被吳宗憲否認，並抨擊「這議題蠻瞎的」。對此，黃暐瀚今（18日）下午透過社群表示，吳宗憲沒有公開說過，那麼他也不該講出來，他要向吳宗憲委員致歉。

黃暐瀚日前爆料柯文哲曾在花蓮向吳宗憲詢問「USB能否被破解」。不過，吳宗憲則表示，這個爆料內容應該要問黃暐瀚而不是問他，吳宗憲說，他跟柯文哲完全不認識，「到今天為止，他從來沒有一天找我私下講過話」。

吳宗憲認為，「這議題蠻瞎的」，花蓮現場確實有非常多人關心這案子，「當天確實有人談論起這個，有人有提任何問題，不是專對我一個問，是閒聊的方式，我講得一定是檢方的SOP」。

為此，黃暐瀚今日在臉書發文提到，關於他說柯文哲私下問吳宗憲USB的事，他要向吳宗憲委員致歉。黃暐瀚說明，自己是一個多月前在一個多人的場合，聽到吳宗憲委員談起花蓮的事。

然而，黃暐瀚認為，吳宗憲沒有公開說過，那麼他也不該講出來，造成吳宗憲的困擾，昨晚他也已經跟吳宗憲致歉。

黃暐瀚強調，事件相關的細節，都以吳宗憲委員對外說明的版本為準。「言多必失，在此向吳宗憲委員公開致歉。」

此外，黃暐瀚補充說明，因為聽到的時間已經一個多月了，他也只是聽到，並不在花蓮現場，細節可能理解有錯或描述有錯，這些都不必爭執，以吳宗憲的版本為主，自己沒有得到吳宗憲的同意，就把「這件事」說出來，不論如何，都是他的錯。

黃暐瀚透露，吳宗憲剛剛有傳line跟他說，早上語氣嚴厲批評「不會配合演戲」，講的其實是後續加油添醋的評論節目，並不是在說他。

黃暐瀚直言，自己是整件事情的始作俑者，「我若不失言，就不會有後續的風波，言多必失，我要誠心地公開道歉」。最後，黃暐瀚強調，這篇PO文，就是誠心地自我檢討，並對吳宗憲委員表示歉意，不是要去推責任，或是把鍋甩給誰。