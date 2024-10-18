民眾黨「自家人竊25萬相機鏡頭變賣」　黃國昌：他已認錯道歉

▲民眾黨王姓資訊人員偷竊中央黨部攝影器材，並拿去3C店家變賣。（圖／記者袁茵翻攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨中央黨部於10月正式搬遷到台玻2、3樓，但卻爆出遭內部資訊人員偷竊攝影器材變賣，而民眾黨昨證實此事。對此，民眾黨團總召黃國昌說，年輕人做錯事，他已經認錯、也道歉了，接下來他要去面對法律責任。但黃說，北市警局竟沒告知當事人，把相關資訊放給記者，這層級在北市警局，應是台北市議員要監督的範圍。

台北市松山分局10月11日接獲報案，位在台玻大樓的民眾黨中央黨部發生竊案，約於9月中遺失1台數位相機、5顆鏡頭，損失價值約新台幣25萬元餘元，而警方旋即成立專案小組，調閱監視器畫面、比對資料後，鎖定民眾黨一名王姓資訊人員涉有重嫌，且已將相機及鏡頭流入二手拍賣市場。

對此，民眾黨發言人吳怡萱證實此事，表示在黨部搬遷過程中清點器材，發現有器材遺失後向警方報案，後續就交由警方處理。

黃國昌說，年輕人做錯事，他已經認錯了，也道歉了，接下來他要去面對的，他應該要面對的法律責任。

至於警方處理過程的亂象問題，黃國昌質疑，這件事到底怎麼發生的？台北市警局竟沒告訴當事人，就把相關資訊不曉得透過什麼特殊管道放給特定記者、或是發公稿？老實講他不曉得，但在台北市警局應該是台北市議員要監督的範圍。