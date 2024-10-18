　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣民意民調／賴清德國慶演說獲71%支持　藍綠白支持者都過半同意

▲雙十國慶，總統賴清德致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲雙十國慶，總統賴清德致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

對於總統賴清德國慶演說「中華人民共和國無權代表台灣」，台灣民意基金會今（18日）公布最新民調，民調顯示，七成一贊同賴清德「中華人民共和國無權代表台灣」的主張，二成不贊同。若與政黨傾向交叉分析，則藍綠白支持者都破過半支持賴清德說法，台灣民意基金會表示，賴清德總統「中華人民共和國無權代表台灣」的主張是台灣社會的高度共識，更呈現難得一見的跨政黨共識。

民調詢問「賴清德總統雙十國慶演說中說：「中華人民共和國無權代表台灣」，請問您贊不贊同？」結果發現：45%非常贊同，25.8%還算贊同，11.1%不太贊同，9%一點也不贊同，7.3%沒意見，1.9%不知道、拒答。

台灣民意基金會指出，換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，七成一贊同賴總統「中華人民共和國無權代表台灣」的主張，二成不贊同。這項發現傳達了一個清楚且重要的訊息，那就是，賴清德總統「中華人民共和國無權代表台灣」的主張其實是台灣社會的高度共識。

若與政黨支持傾向交叉分析，賴清德「中華人民共和國無權代表台灣」的說法不僅民進黨支持者高度贊同，國民黨與民眾黨支持者也一面倒表示贊同。具體數字如下：民進黨支持者，九成三贊同，5.7%不贊同；國民黨支持者，五成五贊同，三成六不贊同；民眾黨支持者，六成九贊同，二成七不贊同；中性選民，六成贊同，一成九不贊同，這呈現難得一見的跨政黨共識。

若與從年齡層交叉分析，則不分年齡層皆一面倒贊同賴總統「中華人民共和國無權代表台灣」的主張，這呈現的是，一個跨世代的共識。具體地講，20-24歲，七成贊同，二成五不贊同；25-34 歲，七成贊同，二成六不贊同；35-44歲，七成七贊同，一成九不贊同；45-54 歲，八成贊同，一成一不贊同；55-64歲，六成九贊同，二成四不贊同；65 歲及以上，六成贊同，二成一不贊同。

此次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2024年10月13-15日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%，手機30%。有效樣本1077人，市話757人，手機320人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。

ET快訊
快訊／高雄「剛出生男嬰」被狠心丟河堤全裸亡
快訊／15歲少年撞死3人　家屬氣炸：爸媽沒生腦給你嗎？
超商買完東西「違規過馬路」！遭男大生重機撞死…媽接死訊心碎
台積電股價飆上1100元創新高！　市值達28.52兆
15歲少年闖禍前才PO文「收購機車」！　指定車款曝
快訊／台積電暴漲！　創史上新高
快訊／總預算持續卡關　卓榮泰：若不得已將思考是否聲請釋憲
路人疑違規過馬路遭重機撞亡　身分曝光！公司就在對面
15歲少年奪3命　同學曾勸阻：他很想開車

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

不得要求行政院增加任何預算！總預算陷僵局　卓榮泰重申底線

美軍火商雷神浮報軍售價賠305億和解　國防部：溢收款將還台方

台灣民意民調／賴清德國慶演說獲71%支持　藍綠白支持者都過半同意

ET民調／87.1%支持推動南投縣垃圾處理再生能源中心　許淑華施政滿意度創新高85.2%

快訊／總預算持續卡關　卓榮泰：若不得已將思考是否聲請釋憲

拂曉出擊！綠黨團凌晨3點夜排議場　總預算案成功送案待表決

鍾東錦「最真實道歉文」感動齊廷洹　操刀小編國中畢業卻超強

蔡英文赴歐洲議會訪問　台灣卸任總統史上第一人

來台旅客排名第一！港澳7個月73萬人次來台

主持經發會　卓榮泰：協助民間企業提供2萬實習名額、全職實習月薪3萬

監視器畫面曝！15歲少年「蛇行加速」撞騎士、店面1死2命危

蛇行畫面曝！偷開車撞亡3人　15歲駕駛：會車緊張才失控的

北市轎車撞店家1死2命危　警當場逮捕15歲肇事駕駛

新視角畫面曝光！男騎士愣住2秒被15歲駕駛撞飛：根本閃不掉

歐陽妮妮曝「懷孕當下」楊丞琳驚喜尖叫　「全家爆哭」歐陽龍：暫時別打牌了XD

曾之喬揭曉寶寶性別 「獨一無二的你」　＃星光雲REELS

北市重大車禍！3人吃臭豆腐被撞命危　另釀2傷5人送醫

「一世代」連恩佩恩墜樓身亡..享年31歲　死前疑情緒失控「飯店大廳摔筆電」

阿本「不想再演」出櫃..38歲才敢放鬆玩　拍BL劇「初嘗戀愛美好」：此生沒感受過

鄧紫棋模仿自己唱歌　澄清「正常鼻音沒那麼重」

不得要求行政院增加任何預算！總預算陷僵局　卓榮泰重申底線

美軍火商雷神浮報軍售價賠305億和解　國防部：溢收款將還台方

台灣民意民調／賴清德國慶演說獲71%支持　藍綠白支持者都過半同意

ET民調／87.1%支持推動南投縣垃圾處理再生能源中心　許淑華施政滿意度創新高85.2%

快訊／總預算持續卡關　卓榮泰：若不得已將思考是否聲請釋憲

拂曉出擊！綠黨團凌晨3點夜排議場　總預算案成功送案待表決

鍾東錦「最真實道歉文」感動齊廷洹　操刀小編國中畢業卻超強

蔡英文赴歐洲議會訪問　台灣卸任總統史上第一人

來台旅客排名第一！港澳7個月73萬人次來台

主持經發會　卓榮泰：協助民間企業提供2萬實習名額、全職實習月薪3萬

快訊／高雄「剛出生男嬰」被狠心丟河堤全裸亡　警追生母下落

15歲少年IG曝光！無腦炫耀「三寶日常」　闖燈僥倖：還好我沒被撞

東北季風襲10天　下周二有熱帶系統「觀察共伴效應」

15歲少年偷開車闖禍奪3命！　死者家屬氣炸：爸媽沒生腦給你嗎？

央行打房「宜蘭反而受惠」　在地房仲：雙北客目光轉向宜蘭

快艇王牌雷納德右膝發炎無限期缺陣　前NBA冠軍：他該考慮退休

法說大利多！台積電股價飆上1100元創新高　市值達28.52兆元

男超商買完東西「違規過馬路」！遭男大生重機撞死…媽接死訊心碎

守護者驚天逆轉：9局追平、10局再見！7比5轟退洋基

對女友超摳的三大星座男！TOP 1熱愛夢幻浪漫愛情　談金錢簡直俗氣

台南師怒砸板擦譙三字經　暴走喊：「再吵冰起來！」

政治熱門新聞

「最真實道歉文」感動齊廷洹　操刀小編國中畢業卻超強

蔡英文赴歐洲議會訪問　台灣卸任總統史上第一人

快訊／總預算持續卡關　卓榮泰：若不得已將思考是否聲請釋憲

來台旅客排名第一！港澳7個月73萬人次來台

北市怒嗆洪申翰「毫無問政高度」

中央黨部遭自家人偷竊　民眾黨證實

南非竟在國慶脅迫我國代表處遷出！　林佳龍要求研擬反制

主持經發會　卓榮泰：協助民間企業提供2萬實習名額、全職實習月薪3萬

大巨蛋VIP包廂淪招待所？遠雄嗆北市府

大巨蛋VIP包廂　北市：遠雄勿訴諸情緒字眼

南非不給協商！　令我國駐處10／30搬離首都

柯文哲沒戴眼鏡出庭　郭正亮曝1變化

台灣民意民調／賴清德國慶演說獲71%支持　藍綠白支持者都過半同意

蔡英文抵達比利時　歐洲議會舉白酒杯喊「敬自由民主跟友誼」

更多熱門

相關新聞

拂曉出擊！綠黨團凌晨3點夜排議場　總預算案成功送案待表決

拂曉出擊！綠黨團凌晨3點夜排議場　總預算案成功送案待表決

在野黨以「原住民禁伐補償預算」未編足等理由，多次杯葛明年度中央政府總預算案，總預算案多次卡關，而在立法院長韓國瑜朝野飯後，今（18日）院會是否將總預算案付委備受關注，民進黨團書記長蔡易餘、副幹事長洪申翰凌晨3點就赴議場門口夜排，並在7點議場一開始就成功遞案，預計稍後院會將對此案進行表決。

中央黨部遭自家人偷竊　民眾黨證實

中央黨部遭自家人偷竊　民眾黨證實

稱爭議子約柯簽訂　郝龍斌拒出席台智光專案會議

稱爭議子約柯簽訂　郝龍斌拒出席台智光專案會議

拾荒者列冊爭議北市府三謊言　洪申翰：效仿北京「清理低端人口」？

拾荒者列冊爭議北市府三謊言　洪申翰：效仿北京「清理低端人口」？

郭智輝提菲綠電輸台　藍黨團：快下台吧

郭智輝提菲綠電輸台　藍黨團：快下台吧

關鍵字：

賴清德國慶台海局勢民進黨國民黨民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

內湖15歲少年撞死3人！　「家庭背景」曝光

剛偷鑰匙5分鐘就撞死3人！目擊者傻：下車時還在笑

別碰！數千顆神秘黑球沖上雪梨海灘

內湖3死車禍今早現場！　當地人「瀰漫血腥味」

連恩家人正式發聲「我們心碎了」

即／樹林重機撞「違規穿越行人」　男路人不治

王必勝傳閃辭轉戰東元集團　東元回應

快訊／15歲少年「無照蛇行」撞進臭豆腐店　3人均宣告不治

「最真實道歉文」感動齊廷洹　操刀小編國中畢業卻超強

繳停車費　「發票爽中1000萬」沒人領

女網紅旅遊俄羅斯　慘遭大兵當「慰安婦」猥褻

即／新視角畫面曝！男騎士愣住2秒被15歲少年撞死

轉帳備註亂寫會影響信用評分？銀行專員澄清

被黃曉明女友評「歌很猥瑣」！　伍佰回應了

秋颱大爆發！　專家「至少中度以上」：對台灣會有影響

更多

最夯影音

更多

監視器畫面曝！15歲少年「蛇行加速」撞騎士、店面1死2命危

蛇行畫面曝！偷開車撞亡3人　15歲駕駛：會車緊張才失控的

北市轎車撞店家1死2命危　警當場逮捕15歲肇事駕駛

新視角畫面曝光！男騎士愣住2秒被15歲駕駛撞飛：根本閃不掉

歐陽妮妮曝「懷孕當下」楊丞琳驚喜尖叫　「全家爆哭」歐陽龍：暫時別打牌了XD

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面