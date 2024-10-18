台灣民意民調／賴清德國慶演說獲71%支持　藍綠白支持者都過半同意

▲雙十國慶，總統賴清德致詞。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

對於總統賴清德國慶演說「中華人民共和國無權代表台灣」，台灣民意基金會今（18日）公布最新民調，民調顯示，七成一贊同賴清德「中華人民共和國無權代表台灣」的主張，二成不贊同。若與政黨傾向交叉分析，則藍綠白支持者都破過半支持賴清德說法，台灣民意基金會表示，賴清德總統「中華人民共和國無權代表台灣」的主張是台灣社會的高度共識，更呈現難得一見的跨政黨共識。

民調詢問「賴清德總統雙十國慶演說中說：「中華人民共和國無權代表台灣」，請問您贊不贊同？」結果發現：45%非常贊同，25.8%還算贊同，11.1%不太贊同，9%一點也不贊同，7.3%沒意見，1.9%不知道、拒答。

台灣民意基金會指出，換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，七成一贊同賴總統「中華人民共和國無權代表台灣」的主張，二成不贊同。這項發現傳達了一個清楚且重要的訊息，那就是，賴清德總統「中華人民共和國無權代表台灣」的主張其實是台灣社會的高度共識。

若與政黨支持傾向交叉分析，賴清德「中華人民共和國無權代表台灣」的說法不僅民進黨支持者高度贊同，國民黨與民眾黨支持者也一面倒表示贊同。具體數字如下：民進黨支持者，九成三贊同，5.7%不贊同；國民黨支持者，五成五贊同，三成六不贊同；民眾黨支持者，六成九贊同，二成七不贊同；中性選民，六成贊同，一成九不贊同，這呈現難得一見的跨政黨共識。

若與從年齡層交叉分析，則不分年齡層皆一面倒贊同賴總統「中華人民共和國無權代表台灣」的主張，這呈現的是，一個跨世代的共識。具體地講，20-24歲，七成贊同，二成五不贊同；25-34 歲，七成贊同，二成六不贊同；35-44歲，七成七贊同，一成九不贊同；45-54 歲，八成贊同，一成一不贊同；55-64歲，六成九贊同，二成四不贊同；65 歲及以上，六成贊同，二成一不贊同。

此次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2024年10月13-15日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%，手機30%。有效樣本1077人，市話757人，手機320人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。