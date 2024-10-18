強化救災應變能力　南消三大辦理南寳總部暨研發大樓火災搶救實地踏勘

▲南消第三救災救護大隊，18日上午在南寳樹脂化學工廠公司總部暨研發大樓，辦理火災搶救實地踏勘，並向業主及員工宣導火場避難逃生及初期滅火正確觀念。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第三救災救護大隊，18日上午在南寳樹脂化學工廠公司總部暨研發大樓，辦理火災搶救實地踏勘，這次踏勘旨在強調場所自衛消防編組及用火、用電安全的重要性，並向業主及員工宣導火場避難逃生及初期滅火的正確觀念。

南寳樹脂化學工廠公司總部暨研發大樓位於台南市西港區中山路上，該公司主要專精接著劑產品研發與製造。本次踏勘的重點是了解場所環境及發掘潛在風險，實地了解實驗室大樓內部構造、儲放及使用之危險物品、頂樓太陽能板及地下停車場設施等，關注研發實驗室若因化學反應或反應時所需氮氣儀器等可能引發的火災或人員傷亡事件。若發生事故，場所必須立即啟動自衛消防編組進行初期滅火，並疏散員工和通報消防隊，以避免災情擴大。場所的自衛消防編組成員需清楚了解各自的任務分工和執行細節，並且落實每半年進行實兵演練。

消防局第三救災救護大隊陳坤宗大隊長指出，今年4月3日東華大學實驗室疑似因地震導致火災，絕大多數的研究心血付之一炬，實驗室危險物品儲存量雖少，卻不得不重視，尤甚研究室內多為具有經驗的研發人員，更是公司的重要資產，業者更應重視自身管理，熟悉研發大樓的特性並制定有效的搶救計畫。持續的訓練和災害應變流程的預先規劃能確保在突發事件中迅速應對，從而減少財產損失與人員傷亡。

消防局局長李明峯則呼籲大台南的企業業者，落實「自己財產，自己顧」的理念，要強化場所自身的管理，要確保自衛消防編組能夠順暢運作，要熟悉災時應變流程，要提醒員工平時熟知避難逃生路線外，對於廠內消防設備也要了解使用方式，南消團隊也將落實由黃偉哲市長所秉持「精進提升，安全至上」的精神，協助企業強化防火安全措施，並督促定期檢修消防設備。