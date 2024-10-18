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搭上世界棒球12強賽熱潮　南消五大隊派出校園防災宣導隊上場！

▲台南市消防局第五大隊文賢分隊，進入校園結合文賢國中的全校師生，共同舉辦創意防災宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第五大隊文賢分隊，進入校園結合文賢國中的全校師生，共同舉辦創意防災宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第五大隊文賢分隊，特別結合文賢國中的全校師生，在2024世界棒球12強賽前夕，共同舉辦創意防災宣導活動。

文賢分隊希望藉由棒球12強賽的熱潮吸引師生的目光並喚起學習興趣，號召大小朋友一起參與，透過互動闖關及有獎趣味問答方式，帶領大家共同學習各項重要的防火防災相關觀念與知識，透過自製濃煙模擬屋及滅火救援投準九宮格，吸引學生的眼球並提高趣味性，使學生們從小學習如何防火防災對策，進行防火、防災常識宣導，教導災難中如何避難逃生，以期達到從小就具備消防常識，並強化防火防災宣導效果。

▲台南市消防局第五大隊文賢分隊，進入校園結合文賢國中的全校師生，共同舉辦創意防災宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此次防火宣導目的在於配合消防局防火防災宣導政策，特別針對(一)住宅應安裝住宅用火災警報器，及早偵測火災發生，降低民眾生命財產安全。(二)家中勿堆積大量雜物，影響避難逃生。(三)住宅裝設鐵窗應預留逃生出口。來加強宣導，透過宣導手板推廣住宅用火災警報器，期能利用住宅用火災警報器來及早偵知火災發生，早期預警避免火勢擴大釀成更大之損失。如不幸遭遇火災時，需保持冷靜，依現場情況採取逃生或避難措施，若火勢擴大及濃煙密佈時，勿冒然逃生應立即採取原地避難措施，選擇較安全之房間緊閉房門避免濃煙侵入及利用手機與消防機關連繫，告知明確位置及現場狀況等，並聽從消防人員之指示。透過本次的宣導活動，提升民眾的防災意識及自身緊急應變能力，在災害來臨時，可以將生命財產的損失降至最低。

▲台南市消防局第五大隊文賢分隊，進入校園結合文賢國中的全校師生，共同舉辦創意防災宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲提醒民眾:「多一份消防安全常識，增一分居家生活安全」。藉此活動過程介紹火場煙霧的流動情形、裝設住警器的重要性及向小朋友傳達防震、擁擠狀況自保觀念宣導。希望從小能提升災害之預防及應變能力，增加防火、防災及逃生知識，保護自己保護他人。

▲台南市消防局第五大隊文賢分隊，進入校園結合文賢國中的全校師生，共同舉辦創意防災宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局李明峯局長表示，消防單位平時除了救災救護及為民服務工作外，與轄內民眾更要保持良好的互動，藉由進入校園帶領小朋友進行防火宣導教育，落實防災教育向下紮根之目標。

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世界棒球南消五大隊校園防災宣導

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