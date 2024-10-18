日本市長燒雜草釀火災「燒光390㎡農田」　上周才爆超速駕駛

▲萩原誠司超速駕駛又引發火災。（圖／萩原誠司臉書）



記者王佩翊／編譯

日本岡山縣美作市長萩原誠司14日在自家農田焚燒雜草時，意外引發火災，火勢迅速蔓延，甚至出動消防隊到場滅火，最終仍造成390平方公尺的草地被燒毀，所幸無人受傷。然而荻原誠司9日才被爆，在兵庫縣的高速公路超速行駛，目前已經遭到警方傳喚。

根據《山陽新聞》報導，萩原誠司14日中午在自家農田燒砍下的野草時，火勢頓時失控，延燒到周遭，因此他自行撥打119，通報消防人員求助。消防隊獲報趕往現場後迅速撲滅火勢，但是這起意外仍然導致共390平方公尺的草地被燒毀，所幸無人受傷，附近建築物也未受波及。

對此，萩原誠司表示，14日正逢節假日，沒有公務安排，因此才會在家中砍雜草。他受訪時回應稱，「當時火勢蔓延得非常快，無法控制，所以立刻就通報消防人員。」

事實上，美作市政府9日才接獲岡山縣警方通報稱，市長萩原誠司駕車經過兵庫縣的中國高速公路時，超速駕駛，涉嫌違反《道路交通法》，因此要求萩原誠司到案說明。

萩原誠司表示，為了承擔這2起事件的責任，他會在24日召開的市議會臨時會議中提交讓自己減薪的條例修正案，以示負責，同時向市民表達歉意。