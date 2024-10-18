南消新增救災新利器　快速破門好戰力

▲台南玉賜自在宮體恤消防人員的辛勞，特地捐贈Holmatro T1強制進入破壞器材1組，配置於消防局第六大隊和緯分隊使用。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

消防人員搶救過程，經常面對門窗上鎖需進行破壞強制進入的情境，因此也要攜帶各式各樣的裝備，同時造成消防人員體力上的消耗量大，有鑑於此，台南玉賜自在宮體恤消防人員的辛勞，特地捐贈Holmatro T1強制進入破壞器材1組，配置於消防局第六大隊和緯分隊使用。

六大隊指出，新式破壞器材提供消防人員救災時，能以更精良的裝備，以期在執行各項勤務時，更能迅速及安全的完成任務，藉以減少市民生命、財產之損害，以達嘉惠市民之目的。

消防局李明峯表示，消防局一直致力於裝備器材的研發創新，同時也鼓勵同仁能多瞭解國內外各式新型的裝備器材，期待在各類搶救上的運用， 並有效提升搶救上的效能。

第六大隊大隊長邱淵明表示，消防人員現階段破門器材多以三用撬棒及油壓開門器為主，光油壓開門器1組就要20公斤以上，攜帶上及使用較為不便。

而Holmatro T1強制進入工具正好結合這二項的特性，最大舉升力可達3.4噸，整支重量約7.7公斤，較為輕便攜帶，可讓消防人員更快速的破門，迅速入內滅火及搜救。感謝台南玉賜自在宮本次的善心義舉，對於本項利器未來更籌備配置於第六大隊所屬的每個分隊，成為救災的好幫手。