誆買泰達幣！桃園4煞開山刀、鐵槌劫走20萬　被害人跳車報警

▲桃園市王姓男子於去年1月間透過網路向張姓男子誆稱欲購買加密貨幣USDT（泰達幣），揪集祝姓、林姓與曾姓男子助陣分持開山刀、榔頭等凶器強盜20萬元。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市王姓男子缺錢花用，去年1月間透過網路向張姓男子誆稱要買加密貨幣USDT（泰達幣），雙方約定在中壢區交易，王揪集祝姓、林姓與曾姓男子助陣，分持開山刀、鐵槌與短刀等凶器到場，將張強拉上車，恐嚇「把錢交出來，不然拿刀捅死你」，不僅砍傷張的左手，還搶走他口袋裡的20萬元。桃檢偵結依加重強盜罪嫌，將王男等4人起訴。

檢警調查，25歲的王姓男子因缺錢花用，去年1月間透過通訊軟體Telegram向張姓男子聲稱要買USDT（泰達幣）加密貨幣，雙方約定在中壢區青溪路處交易，去年1月3日下午4時35分許，王男夥同其他3人前往交易地點，卻分持開山刀、榔頭與金色短刀等凶器，另還帶玩具鈔票8疊準備交易。

張男則夥同蒲姓友人開車到場，其中曾姓男子下車佯裝欲與張男交易，張男則隨曾男靠近王男等人轎車，卻被強拉上車，負責開車的林姓男子則猛催油門逃離現場，王男則持開山刀抵住張脖子恫稱「把錢交出來，不然拿刀捅死你」等語，張雖心生畏懼但仍極力掙扎，導致左手被砍成撕裂傷，王男則趁張無法抗拒時，搶走放置於牛仔褲口袋中的20萬元現金，張男的蒲姓友人見王男等人駕車逃逸，開車自後追趕，途中發生多次碰撞，但張男則趁隙跳車向中壢警方報案處理。

桃檢複訊時，王男等4人坦承犯行，被害張男則指控王等4人持刀強盜現金20萬元還有手機等物，檢方認為，王男等4人涉犯中加重強盜、殺人未遂等罪嫌，王男等人則否認有殺人之意圖，否則張男怎能跳車逃逸，且張男跳車後自行就醫，並於當天自行離院返家休養等語；檢方偵結依加重強盜罪嫌將王男等4人提起公訴。