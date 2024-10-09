給727包毒咖啡被逮　桃園男：只提供非販賣...檢察官信了

▲桃園市平鎮警方今年3月間在某汽車旅館埋伏，當場查獲葉姓男子交付含有甲基-N、N-二甲基卡希酮成分第三級毒品毒咖啡227包。（資料照／記者沈繼昌翻攝，與本新聞無關）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市葉姓男子今年3月間在平鎮區某家汽車旅館欲交付含有甲基-N、N-二甲基卡希酮等成分之第三級毒品毒咖啡包時，被埋伏警方當場查獲，現場起出227包毒咖啡包，警方還查出葉男於3月間某日在平鎮區民宅以相同方式交付500包毒咖啡包給游姓、林姓男子；桃檢複訊時，葉男坦承犯行，但辯稱係無償轉讓第三級毒品，並非販賣，檢方根據證人供詞確認並非交易，偵結依毒品危害防制條例之轉讓第三級毒品罪嫌起訴。

檢警調查，年約30歲的葉姓男子於今年3月12日下午2時許，前往桃園市桃園區某處民宅，交付給游姓、林姓男子含有甲基-N、N-二甲基卡希酮成分之第三級毒品毒咖啡包500包，葉男交付後隨即離去，但游、林2人隨即因另案被平鎮警方查獲到案，警方得知這批毒咖啡包是葉男提供，乃要求2人配合誘出葉男到案。

同年3月22日晚間6時許，游、林2人配合警方緝毒，與葉男相約在平鎮區某處汽車旅館交付毒咖啡包，葉男到場攜帶含有甲基-N、N-二甲基卡希酮成分之第三級毒品毒咖啡包227包，被埋伏警方當場查獲而未遂，但葉男辯稱是無償轉讓並非販售，警方偵訊後移送桃園地檢署偵辦。

桃檢複訊時，葉男坦承在現場交付第三級毒品毒咖啡包等犯行，但否認有販售情事，辯稱是無償轉讓給游、林等人，2名證人已坦承確屬無償轉讓，並無現金錢交易等事實，檢方根據警方現場查扣證物、密錄器光碟截圖照片等佐證，偵結依毒品危害防制條例之轉讓第三級毒品罪嫌起訴。