狠心未婚母找到了！剛出生男嬰丟河堤亡　下腹出血急診：剛生小孩　

▲高雄鳳山大東公園旁的河堤發現一具剛出生的棄嬰，已經明顯死亡 。（圖／民眾提供）

記者吳奕靖／高雄報導

發生在高雄市鳳山新生兒被棄置大東公園的河堤死亡案件！目前鳳山警方已經找到生母，據了解是一名28歲的未婚女子，她到附近醫院就醫時，被醫生發現下腹有血跡，才跟醫生坦承「自己剛生了一個小孩」，醫生趕緊跟警方報案，才於河邊找到男嬰，但已不幸死亡。

據了解生母為28歲的未婚女子，她在18日凌晨到了高雄一家醫院掛急診，醫生發現她下腹有血跡而且狀況非常虛弱，詢問她的情況，這名女子表示自己剛生了一個小孩，但是醫生不見嬰兒蹤影追問下落，同時也通報員警前往女子所稱的地點也就是鳳山區瑞興路查證，發現新生兒已經死亡。

醫院表示：「產婦到院後，由婦產科醫師診療後評估可以出院；上午由派出所警員與產婦母親陪同離開，目前警方已經將這名女子帶回調查」。

目前警方說明接獲醫院通報，稱有一名甫生產完之產婦到院就醫，有異常情形，經了解係一名28歲之女子於17日於家中早產，未至醫院生產，而將嬰兒裝塑膠袋，遺棄於鳳山溪畔。警方獲報後至遺棄地點尋獲嬰兒，並通知119到場判斷已無生命跡象，全案報請高雄地檢署檢察官偵辦，及依職權進行兒少保護通報及通知社會局社工」。