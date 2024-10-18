高雄「水溝長出大樹」長到210公分　議員氣炸：多久沒清淤？

▲高雄市鼓山區鼓山三路吳鳳路口，被民眾發現「水溝長出樹」。（圖／翻攝社會事新聞影音）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市鼓山區鼓山三路吳鳳路口的水溝，被民眾發現竟然「長出樹」，高雄市議員陳美雅現場丈量後驚訝，這棵樹居然長到210公分高，怒批「多久沒清水溝才能這麼安心生長」？要求高雄市政府落實全市清淤。對此，高雄市水利局表示，昨日已派員清除，並將加強沿線巡查。

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▲▼高雄「水溝長出樹」！一量高達210公分。（圖／記者賴文萱翻攝）

「水溝長出210公分的樹，這到底需要多久時間？」陳美雅指出，接獲民眾陳情，鼓山三路靠近吳鳳路口「水溝長樹」，服務處立即到現場查看，從水溝底用尺丈量後發現，這棵樹居然已長到210公分高，怒批「要多久沒清水溝才能這麼安心生長呢？」

▲▼環保局獲報後，立即派員清除。（圖／記者賴文萱翻攝）

另外，服務處同仁巡視週邊，發現前後的水溝洞也都有長樹了！要求高市府落實全市清淤，並針對這幾次淹水區域去檢視相關排水系統是否妥善運作。

▲環保局立即派員清疏外，並將全面加強全市側溝巡檢。（圖／記者賴文萱翻攝）

對此，高雄市環保局表示，該處接獲通報後，除立即派員清疏外，並將全面加強全市側溝巡檢。至於水溝清淤部分，原則上每年各區完成巡檢清疏1次，針對易淹水地區也會增加清疏頻率。

根據統計，去年清疏長度2363公里，重量約16770公噸，今年統計至9月，清疏長度1924公里，重量約10636公噸。