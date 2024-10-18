男茂林登山看日出失蹤3天！妻急報案　搜救犬+無人機全面搜山

記者許宥孺／高雄報導

高雄市三民區一名黃姓男子16日騎乘機車，獨自前往茂林區登山看日出，傍晚時傳訊息並截圖定位告知太太自己位置，隨後就失聯，妻子等不到黃回家緊急報案，搜救隊昨（17）日上山搜尋，延著黃男的機車停放周邊3座小山搜尋，但無所獲。家屬焦急po網希望民眾協尋，消防局今日再出動7人1犬、無人機和民間就難人員前往搜救，盼能帶來好消息。

▲高雄黃姓男子16日獨自騎乘機車到茂林登山，至今仍失聯。（圖／記者許宥孺翻攝）

警消17日上午接獲報案，指稱有一名男子獨自到茂林登山失聯，黃男的太太表示，先生16日凌晨4點30分獨自騎乘機車到茂林區爬山看日出，預計當晚9點回家，先生當天傍晚5點55分有自拍，並表示自己在鳴海山，晚間6點09分由於手機快沒電，黃還截圖定位給太太，結果卻失聯未返家。

▲▼警方上山找到黃男的機車，證實黃男仍未下山。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方透過黃男手機定位，找到最後發話基地台，16日晚間6點21分在茂林區多納段，茂林轄區派出所立即展開搜尋，17日下午1點36分在五公山登山口找到黃男的機車，證實黃男還沒下山。

消防局也出動4車8人前往搜尋，搜救團隊沿著機車停放周邊3座小山搜尋，持續挺進網仔山三角點、鳴海山，甚至到達茂林區與六龜區交界處，但仍無所獲。而傍晚天色漸暗，搜救團隊考量沒帶露營裝備和食物，便陸續撤回。

▲消防局成立應變指揮中心全力搜救。（圖／記者許宥孺翻攝）

消防局第6大隊昨日成立應變指揮中心，全力實施搜救後，今日也再出動7人、1犬、無人機，並偕同民間就難人員前往搜救，希望為家屬帶回好消息。

▲家屬焦急地po網協尋。（圖／記者許宥孺翻攝）