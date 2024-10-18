高雄擴大消防戰力！和發消防分隊10／18成立　首件救援任務曝光

▲高雄市和發消防分隊掛牌出勤，第一起任務是車禍救護 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市消防局再添生力軍！位在和發與大發產業園區交界處成立新的一支「和發消防分隊」就在今天18日上午正式掛牌上線，而接獲的第一起救護案件是在7點54分發生在大寮光明路一段的車禍案件。

這起車禍就發生在18日7時55分，一名43歲李姓男子駕駛客貨車，沿光明一段疑似變換車道時，與一台摩托車發生碰撞，24歲蔡姓女騎士受傷送醫無大礙，雙方駕駛酒測值均為0，目前全案已依規定測繪、照相處理，詳細肇事原因有待鑑定。而這起救護案件也是高雄市消防局和發消防分隊出勤的首起任務。

▲高雄市和發消防分隊掛牌出勤，第一起任務是車禍救護 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

和發消防分隊的建設工程經費為1.1億元，經濟部補助8千多萬元，新工處打造綠建築兼具太陽能發電，榮獲今年城市工程品質金質獎，目前中隊部以及分隊都進駐到這裡，下個月14日將會有啟用儀式，今天已正式上線。和發消防分隊設計理念主要為外牆設計仿清水混凝土，搭配紅色量體，給予整體建築為層層堆疊盒子之意象；並結合消防員制服紅、黑、白三種配色於空間主牆面與陽台內側牆面，予以活潑之空間效果、融入消防分隊特有之色彩識別，營造獨特之建築意象。