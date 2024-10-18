高雄剛出生小男嬰被棄河堤亡「小拳頭緊握」　悲傷畫面曝光

▲高雄鳳山大東公園旁的河堤發現一具剛出生的棄嬰 。（圖／民眾提供）

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

高雄市鳳山區靠近瑞興路發現一名棄嬰，今天（18日）凌晨一點多左右，警方趕到現場發現這名棄嬰已經死亡，據了解這名棄嬰為男性，出生時間應該不久，至於是死亡後丟棄？還是被丟棄在這裡放任自生自滅，正由檢警調查中，而棄嬰現場現畫面曝光，男嬰雙手緊緊握拳，讓人不捨！

據了解，這起案件是在18日0時鳳山區瑞興路199巷與博愛路421巷口有發現棄嬰，現場係1名新生兒為男性、剛出生新生兒臍帶還沒脫落、明顯死亡，同時全身赤裸，遭棄置於河堤大排水溝橋下。一個小小身軀被蓋了白布，四肢略為發黑，伸出在白布雙拳緊握，似乎是對這個不公平世界的無聲抗議，讓到場處理的人員看到這一幕，都相當憤怒，質疑有人為何會如此殘忍放棄一個新生命。

檢警已初步掌握棄嬰生母的下落，將將對棄嬰進行相驗，查明死因，希望釐清男嬰是死亡後遭丟棄？還是被丟棄河邊後身亡？

高雄市政府社會局對此也回應：「本案業由檢警偵辦中，社會局已派社工關懷家屬提供協助，經查該生母無相關通報紀錄與福利身份，呼籲民眾如因懷孕或生活發生困境應勇於求助，由相關機關提供資源協助」。